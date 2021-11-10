ائتلاف العبادي يدعو لإعلان نتائج التحقيق باستهداف الكاظمي أمام الرأي العام

طالب المتحدث باسم ائتلاف ‹النصر› عقيل الرديني، اليوم الثلاثاء، بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مهما كانوا ومهما كانت الجهة التي تقف خلفهم، سواءً كانت جهة محلية أو إقليمية أو دولية.

وأوضح الرديني أن «نتائج التحقيق باستهداف منزل الكاظمي، وبعد اكتمال التحقيقات، يجب أن تعلن أمام الرأي العام وأمام الشعب العراقي لكي يعرف الجميع حقيقة ما حصل وتكون هذه سابقة بإعلان نتائج التحقيق».

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مبيناً بأن «ما حدث في تلك العملية خطر جداً، وهو يهدد الدولة بشكل عام والعملية السياسية بشكل خاص، ولا يجب التهاون معه مطلقاً».

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