احتفال أذربيجان بعيد النصر

تحتفل أذربيجان يوم 10 نونبر، بالذكرى الأولى لعيد النصر، بناء على أول مرسوم صادر عن فخامة الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة “إلهام علييف”، وهو يوم تاريخي بالنسبة للشعب الأذري، وقد تقرر الاحتفال بهذا العيد، في اليوم الذي سيطرت فيه القوات الأذربيجانية على شوشا وهو 10 نونبر.

إن الحرب الوطنية في أذربيجان، بدأت في 27 شتنبر 2020، كرد فعل على الهجومات التي شنتها قوات الاحتلال الأرميني على مناطق مدنية، وحققت النصر في ساحة القتال، حيث حررت أزيد من 300 مدينة وقرية. وفي هذا اليوم بالذات، تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنهى الأعمال العدائية في المنطقة، وتم بناء على ذلك

استيلام محافظات كالبجار ولاشين وأغدام، وتم رفع العلم الأذربيجاني فوق أراضيها، إعلانا للنصر، كما تم إلغاء الحظر المفروض على المناطق الاقتصادية والنقل، بإقليم ناخيتشيفان (نَخجَوان)، وسيتيح الإقليم لأذربيجان الاتصال الجغرافي مع تركيا .

وبهذا المناسبة، قال القائد المنتصر “إلهام علييف:” إن قبضتنا الحديدية تجسد وحدتنا وقوتنا…ولهذا سنحتفل بهذا العيد كأمة بطولية…اليوم يشهد العالم أن قره باغ هي أذربيجان … وكل يوم من هذه الأيام ل 44 يعتبر يوما تاريخيا بالنسبة للشعب الأذري”، وسيرا على نهج الرئيس المنتصر، أطلق الشعب الأذري على الحرب الوطنية تسمية ” عملية القبضة الحديدية”، كتعبير على البطولة والإرادة القوية للجيش والشعب تحت قيادة رئيس، يقود البلاد بعزيمة وحكمة.

لقد خضعت منطقة “قره باغ الجبلية” للاحتلال الأرميني، لما يزيد عن 30 سنة، وظل الشعب الأذربيجاني تحت قيادة “إلهام علييف” الذي انتهج سياسة حكيمة منذ توليه زمام أمور البلاد، حيث سعى إلى تقوية الدبلوماسية الداخلية والخارجية، سواء على المستوى السياسي أو في المحافل الدولية أو من خلال تعزيز وتقوية الاقتصاد والجيش والانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات والديانات العالمية، أعطتنا دولة أذربيجان القوية.

وبقبضة حديدية كما قال فخامة الرئيس “إلهام علييف” تم إنهاء الاحتلال وانتصار العدالة التاريخية والاجتماعية والإنسانية.

واليوم، وبعد هذا النصر العظيم، تعمل أذربيجان على إعادة اعمار المناطق المسترجعة وتجهيز البنيات التحتية و إنشاء المدن والقرى المعاصرة، والتي تنطبق عليها مواصفات المدن والقرى الذكية، لإعادة الاعتبار لهذه المنطقة التي دمر الأرمن مآثرها ومعالمها التاريخية وبنيتها التحتية ونهب خيراتها ومواردها. كما وضعت استراتيجية محكمة، لضمان العودة الآمنة للمهاجرين الذين تركوا ديارهم جراء الاحتلال.

لقد دخل الرئيس “إلهام علييف” التاريخ من بابه الواسع، إذ تمكن بفضل هذا النصر أن يدشن لمرحلة الازدهار في أذربيجان، كما أصبح رمزًا للنصر والحنكة لدى الشعب الأذري.

إمضاء: رئيس الجمعية

د. محمد فقيري

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