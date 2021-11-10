اقليم كوردستان.. انخفاض طفيف في وفيات وإصابات فيروس كورونا

وجاء في بيان للوزارة بشأن الموقف الخاص بفيروس كورونا المستجد COVID19، ان مختبراتها اجرت 5773 فحصاً خلال، وسجلت خلالها اصابة 442 شخصا جديدا، مقابل تعافي 852 مصابا مع وفاة 11 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

وفي الاحصاءات الكلية اشار بيان الوزارة الى انها قامت بحجر 21871 شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت مختبراتها ما مجموعه 3418845 فحصا اثبتت اصابة 367447 شخصا، تعافى منهم 351977مصابا وبقي 8875 آخر تحت العناية الطبية، فيما تأكد وفاة مامجموعه 6595 مصابا خلال الفترة ذاتها في جميع مناطق الاقليم.