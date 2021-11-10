البرازيل: العراق يحظى بأهمية ستراتيجية ودور فاعل في المنطقة

أكدت البرازيل أن العراق يحظى بأهمية ستراتيجية ودور فاعل في منطقة الشرق الأوسط .

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن “رئيسة دائرة أميركا وكالةً، الوزير المفوض ميادة عبد الله ياسين، التقت في مقر الوزارة السفير البرازيلي لويس ايفالدو سانتوس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وآليات تعزيزها في مختلف المجالات” .

وأكدت ياسين، بحسب البيان، “أهمية العلاقات بين البلدين والعمل على التوصل إلى تفاهمات بشأن مسودات مذكرات التفاهم المعنية بالتعاون في قطاعات متعددة للتوقيع عليها” .

من جانبه، أكد السفير البرازيلي، أن بلاده ترتبط بعلاقات تاريخية مع العراق الذي يحظى بأهمية ستراتيجية ودور فاعل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى حكومة البرازيل لتوثيق علاقاتها مع العراق”.

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