الجامعة الأمريكية في بغداد تمنح رئيس مجلس القضاء الأعلى شهادة “أستاذ القانون المتميز”

بغداد / إعلام القضاء

منحت الجامعة الأمريكية في بغداد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان شهادة (أستاذ القانون المتميز) لدوره في رفد الجامعة بما يسهم في إعداد مناهج علمية نظرية وعملية خاصة بالعلوم القانونية والقضائية يتم اعتمادها في تدريس طلبة كلية القانون في الجامعة .

حيث أعرب رئيس الجامعة الدكتور مايكل مولنكس عن شكره للسيد رئيس المجلس لما بذله من جهد في تسهيل عمل الجامعة .

من جانبه شكر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجامعة والقائمين عليها لما تقدمه الجامعة من انجاز متميز في إعداد الكوادر القانونية الكفوءة.

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