الجبوري يتناول في السعودية التعاون الدفاعي

محمد بن سلمان للكاظمي: نقف إلى جانب العراق

خالد بن سلمان مستقبلاً الجبوري في الرياض أمس (واس)

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، «وقوف المملكة إلى جانب العراق حكومة وشعباً بما يعزز أمنه واستقراره».

وذكرت «وكالة واس للأنباء»، أن محمد بن سلمان اطمأن خلال الاتصال على صحة رئيس الوزراء «إثر العمل الإرهابي الجبان» الذي استهدفه ليل السبت – الأحد في بغداد.

من جهته، أعرب الكاظمي عن «الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية التي تعكس متانة العلاقة الثنائية».

في سياق متصل، بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في الرياض، أمس، مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري، «سُبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك، بما يُحقق المصالح المشتركة».

كما التقى المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الجبوري، الذي يزور المملكة بدعوة من محمد بن سلمان.

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