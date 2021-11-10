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الداخلية تعلن افتتاح مشروع “IFPN” في مقر الشرطة الاتحادية.. ما تفاصيله؟

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، إفتتاح مشروع “الدائرة التلفزيونية المغلقة” في مقر قيادة الشرطة الاتحادية.

وقالت الوزارة، في بيان  إن “مديرية الاتصالات والمعلوماتية افتتحت في قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، مشروع ( IFPN ) “الدائرة التلفزيونية المغلقة”.

وأوضحت، أن المشروع “يهدف في انجازه إلى اختصار الوقت والجهد في عقد المؤتمرات الطارئة والمؤتمرات الاختصاصية والدورية”.

وأشارت الى أن “قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري وجه باعتماد هذا المشروع ليشمل بذلك تشكيلات القيادة كافة ويمثل تسخيراً لتقنيات التكنلوجيا الحديثة في متابعة تنفيذ الخطط الأمنية بأسلوب جديد يضاف إلى ما معتمد من وسائل في القيادة والسيطرة”. انتهى/25س

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