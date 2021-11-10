الموارد تعيد النظر بتصاميم سد مكحول بالاتفاق مع شركات أجنبية

بغداد: شذى الجنابي

اتفقت وزارة الموارد المائية مع شركات اجنبية على اعادة النظر بتصاميم سد مكحول، المؤمل ان تبدأ اعماله بداية العام المقبل، بينما تباشر هيئة الاثار والتراث بالتعاون مع جهات محلية ودولية اعمال البحث والتنقيب في المواقع الأثرية القريبة من السد خلال عام 2022.

وقال مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات في الوزارة كاظم سهر : إن “مشروع انشاء وتأهيل سد مكحول يحمي مناطق جنوب سامراء وبغداد من خطر الفيضانات، اذ تم ادراجه من قبل وزارة التخطيط ورصدت التخصيصات ضمن موازنة 2021، للمباشرة بالأعمال التمهيدية للسد، منها انشاء جسر مكحول الذي وصلت نسبة انجازه الى مراحل متقدمة، وسينتهي نهاية العام الحالي، الى جانب انشاء مجمعات سكنية للملاكات العاملة، ونصب معامل كونكريتية، وعمل الحفريات الخاصة بالموقع”.

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