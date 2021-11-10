دولة القانون يلمح الى امكانية التحالف بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية

ألمح ائتلاف دولة القانون ، إلى إمكانية إبرام تحالف بين قوى الإطار التنسيقي الشيعي، والكتلة الصدرية، فيما قال عضو في الائتلاف إن المالكي يحظى بشعبية واسعة وفق الاستطلاعات.



وذكر عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي في تصريح متلفز إن “الإطار التنسيقي ومن خلال آلية التشاور وتبادل وجهات النظر، يُمكن أن يخرج بشخصية تقود المرحلة المقبلة، لكن فيما يتعلق بموقفنا في دولة القانون، نعتقد أن الكثير من شخصيات الإطار ناهضة وفاعلة وقادرة على أن تكون في هذا المنصب، أما المالكي، فنحن نقول أن الرجل يمتلك خبرة وتاريخاً في إدارة البلد ولديه انجازات وكذلك في استطلاعات الرأي كان السيد المالكي يحظى بشعبية واسعة، والجمهور يعتقد أنه رجل قوي ويمكنه قيادة البلاد في هذه المرحلة المضطربة، والمالكي ليس مفروضاً من الإطار على أحد، لكننا في حالة تشاور للوصول إلى شخصية تقود البلاد”.

وأضاف “علاقات المالكي مع الكرد والسنة جيدة وموثوقة، وأيضاً لديه علاقات ممتازة بقوى الإطار التنسيقي، والمرحلة المقبلة تتطلب رجلاً قوياً، والأخوة في التيار الصدري جزء مهم في العملية السياسية، والإطار التنسيقي يفتح ذراعيه للأخوة في التيار، ونرى أن الوضع الأفضل للعملية السياسية هو أن يكون هناك تحالف بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي لإنتاج حكومة قوية” داعياً إلى “الابتعاد عن الكراهية والبغضاء”.

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