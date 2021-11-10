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صالح: سياسة العراق ترتكز على علاقات دولية متوازنة

صالح: سياسة العراق ترتكز على علاقات دولية متوازنة

قال رئيس الجمهورية برهم صالح، إن العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تدعم التعاون لمواجهة الإرهاب والفساد.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان: إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الصربي لدى العراق أوروش بالوف”، و”جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها ووصولها إلى ما يلبي المصالح المشتركة وطموحات الشعبين، والعمل على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار” .
وأكّد صالح، بحسب البيان، أن “سياسة العراق ترتكز على بناء علاقات متوازنة تدعم التنسيق الإقليمي والدولي للعمل على التحديات المشتركة المتمثلة بالإرهاب والفساد، ومن أجل التعاون في العمل المناخي المشترك، وتخفيف حدة التوترات في المنطقة وإرساء السلام فيها”.
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