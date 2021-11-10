صدور الديوان الثامن للشاعر حسن الحضري بعنوان «طائف الذكرى»:

صدر للشاعر حسن الحضري ديوانه الثامن بعنوان «طائف الذكرى»، عن دار يسطرون للطباعة والنشر، ويضم الديوان خمسًا وأربعين قصيدة ومقطوعة في أغراض متعددة من أغراض الشعر، ويُعد هذا الديوان هو الإصدار الثاني عشر للشاعر والكاتب والناقد حسن عبد الفتاح الحضري؛ حيث صدر له قبل ذلك سبعة دواوين، وكتاب في علم العروض بعنوان «الصحيح في علم العروض»، وكتاب في النقد الأدبي بعنوان «القرآن الكريم يحدد ماهية الأدب»، ومجموعة مقالات نقدية في كتابين هما «سطور من الواقع»، و«رؤى نقدية»؛ وله دواوين أخرى ودراسات أدبية ونقدية غير مطبوعة.

وله أيضًا أبحاث وتحقيقات علمية في مجال الأدب والنقد والعلوم الدينية، وتعقيبات واستدراكات على بعض الكتب التراثية المحققة، تم نشرها في بعض المجلات العلمية والثقافية في مصر والدول العربية والإسلامية.