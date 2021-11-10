كيف وظف الكاظمي محاولة الاغتيال؟ الديمقراطي الكردستاني يوضح

بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحاول استغلال حادثة اغتياله، لافتا الى ان الحكومة أشارت بصورة مبطنة بانها تعرف أسماء الذين قاموا بمحاولة الاغتيال.

وقال عضو الحزب ريبين سلام في تصريح ان ” الكاظمي يحاول استغلال الجهة التي حاولت اغتياله واستثمارها بطريقته الشخصية لتسيير العملية السياسية في البلاد وفق اهواءه”.

وأضاف ان “هذا الامر لا يبشر بخير ولا يدل على وجود مؤشر لتقدم العملية السياسية خطوات جديدة إثر هذه المعتركات”.

وأوضح ان ” إخفاء أسماء الذين حاولوا قتله لا تقدم خدمة للبلد وهو يريد استغلال الحادثة لتحقيق مصالحه الشخصية والحصول على ولاية جديدة لأربع سنوات”.

وكان عضو مجلس النواب المنحل عبد الهادي موحان قد اكد، ان “حادثة استهداف منزل رئيس حكومة تصريف الاعمال لا يستبعد ان يقف خلفه الجانب الأميركي بهدف كسب المجتمع الدولي لمنح الكاظمي ولاية ثانية”.انتهى/ 25و

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