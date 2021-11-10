مجلس الوزراء يخوّل النفط التفاوض مع «شيفرون» الأميركية

خول مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، وزير التخطيط صلاحية سد العجز في موازنة وزارة الكهرباء والاختناقات في الوزارات والجهات الأخرى من خلال المناقلة.

وشهدت الجلسة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، “استضافة وكيل وزارة الصحة، إذ استعرض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس”.

وأكد الوكيل “زيادة جرعات التلقيح وإقبال المواطنين على المنافذ التلقيحية؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً على الموقف اليومي للإصابات”.

وقرر المجلس أن تخصص وزارة المالية ما يعادل (200) ألف دولار، أو (300 مليون دينار) إلى وزارة الخارجية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021؛ لصرفها على العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا وإعادتهم طوعاً إلى العراق.

وبحسب بيان لوزارة النفط، فإن مجلس الوزراء خول شركة النفط الوطنية العراقية صلاحية التفاوض المباشر مع شركة شيفرون الاميركية Chevron لتطوير الحقول النفطية في محافظة ذي قار، وذلك من خلال تنفيذ مشروع مقاطعة الناصرية لانتاج النفط والغاز، الذي يضم تطوير اربع رقع استكشافية في المحافظة.

ويشكل هذا المشروع، وفقاً للبيان، اضافة مهمة تسهم في تعزيز وإدامة الانتاج الوطني، دعماً للاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية المستدامة التي تستهدفها الحكومة والوزارة، وتتضمن خطة الوزارة في محافظة ذي قار انجاز مجموعة مشاريع عملاقة في قطاعي النفط والغاز وحقن الماء، بطاقة أولية مستهدفة تبلغ 600 ألف برميل من النفط الخام يوميا خلال سبع سنوات من بدء الاعمال، وقد يتبعها لاحقا انشاء مشاريع الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء. ومن المؤمل أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز وإدامة الانتاج الوطني، والنهوض بالبنى التحتية وتطويرها، وزيادة فرص التنمية لشركات القطاع الخاص بالمحافظة، فضلاً عن توفير فرص العمل .

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