مدرب سوريا: حالنا يشبه العراق.. نعاني من النتائج غير المرضية

اكد مدرب المنتخب السوري بكرة القدم نزار محروس، ان حال منتخب بلاده يشبه حال المنتخب العراقي بمعاناته من النتائج غير المرضية.

وقال محروس في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سوريا والعراق ان “ظروف منتخبنا صعبة للغاية وخصوصاً في المرحلة الأخيرة لكن مازال الأمل موجوداً على الورق للمنافسة على البطاقة الثالثة المؤهلة للملحق”.

واضاف “عازمون لنعيد حضورنا بشكل جيد أمام المنتخب العراقي الشقيق الذي نحترمه ولديه عناصر مميزة وحالهم يشابه حال منتخبنا بالنسبة للمعاناة بالنتائج الغير مرضية”.

وبين “نعاني من قلة الانسجام في المنتخب بسبب صعوبة تجميع جميع اللاعبين قبل كل مباراة والجميع يعلم بأن أغلب لاعبي منتخبنا ينشطون في الدوريات الخارجية وبعض اللاعبين يلتحقون قبل المباراة بيومين”.

واشار الى ان “معظم المباريات التي خضناها سابقاً كان أداؤنا بها جيداً لكن النتائج كانت عكس ذلك ،ونأمل بأن نعيد وجودنا في التصفيات من خلال مباراة الغد التي ستكون قوية بين الطرفين وهي مفتوحة على كل الاحتمالات وكل منتخب سيسعى بقوة لحصد نقاطها”.

و ستقام غداً على ملعب نادي الغرافة(استاد ثاني بن جاسم) في العاصمة القطرية”الدوحة” ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم. انتهى/ 25 ل

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