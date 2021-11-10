مسلسل التهلهل والترهل العربي الى اين؟!

د.شكري الهزَّيل

دوما ودائما وعلى مدى عقود كنا نقول ونردد “ببغوات” شعاراتنا حول فلسطين المحتله والامة العربية والوطن العربي الكبير بشقيه الشرقي والغربي,فنحن اعتمدنا خطة الدفاع بالشعارات الرنانة واقسمنا اغلظ الايمان بان لا نستسلم وان لا نخون الوطن في حياتنا ومماتنا ومنامنا ومأكلنا ومشربنا وحضارتنا وثقافتنا وتراثنا الوطني حتى صرنا بقدرة قادر نشكل فصيل ببغاوي جديد يجيد العربية ولا يجيدها فصرنا ناكل ونشرب وننام ونصحو على شواطئ وهامش اخبارنا وكأننا نحن ليسو حطبها ووقودها وما عليكم سوا وقفة تأمل قصيرة في حال ما اسموه زورا ب” جامعة العرب.. الجامعة العربية” لتكتشفوا قاعدة من قواعد الهبوط العربي الى قبور احياء اموات الدنيا والحقيقة المره اننا امة مستباحة من المحيط الى الخليج وعبر القارات وفي عرض البحار”قوارب الهجرة والموت” وداخل اوطاننا وداخل بيوتنا اللذي يستبيحها الاعلام الهابط والخانع يوميا في عملية غسل دماغ لم تشهدها الاجيال العربيه من قبل ولا يتقبلها بالاصل عقل عاقل ونحن نهرول من هزيمة وطنية وحضارية الى هزيمة اخرى طوعيا وليس قسريا الى حد ان امريكا نفسها والغرب الامبريالي والصهاينة يطالبون العرب بالقيام والنهوض وعدم الانبطاح والانسداح..

تَّخيلوا امريكا وهي تطلب من حكام محمياتها في العالم العربي باعطاء الشعوب فتات حقوق وديموقراطية وبعدم ضرورة الحج الى واشنطن ولا داعي لتزريب العرب اكثر من ما هو حاصل, تخيلوا او تصوروا ان امريكا تطلب من حكومة الكيان الاسرائيلي التدخل في السودان والطلب من حليفها العسكري عبدالفتاح البرهان باعادة الحكومة المدنية الى الحياة,وتصوروا ان امريكا تغضب على دولة العمارات ليست بسبب تطبيعها مع الكيان لابل على اجتماع وزير خارجية هذة الاخيرة مع رئيس النظام السوري وتصوروا ان مصر تتفاوض مع الكيان على زيادة عدد جنودها في سيناء وتصوروا هذا الواقع المرير ان يؤيد امين عام جامعة عرب ابوالغيط الانقلاب العسكري والسياسي في تونس وتصوروا ايضا ان العراق العربي الابي تحول الى دولة ميليشيات وعمامات وتصوروا ان لبنان يرزح تحت وطأة الفقر والعوز ويخوض حرب على كرامته مع السعودية ودول الخليج بسبب تصريح وزير خارجية لبنان التابع لحما وشحما وعظما وفكرا الى منظومة فكر الرجعية والدكتاتورية العربية..

تَّصوروا ان الحرب ستشتعل بين الجزائر والمغرب والسبب المعلن مشكل” الصحراء الغربيه” والتطبيع المغربي مع الكيان الغاصب في فلسطين, وتصوروا او لا تتصوروا انقلاب الاية والموازين في الحرب الدائرة في اليمن بين السعودية وحلفاءها من جهة والحوثيون وحلفاءهم من جهة ثانية والنتيجة تجد ترجمتها على ارض الميدان باغتسال الحوثيون في مياة سد مأرب والتوغل في ارض مملكة ” سعودية” اقتنت اسلحة بمليارات الدولارات ولم تتمكن من حسم معركة على مدى ستة اعوام ونصف من الحرب مع ميليشيا مسلحة والنتيجة خراب ودمار اليمن وتصوروا وانظروا ما هو حاصل من خراب ودمار في ليبيا عمر المختار وتصوروا الاردن وهو يشحد ويتوسل شربة ماء من انهاره اللذي يحتلها الكيان.. تصوروا كيف ازداد اعداد اشكال المحميات والاحتلالات في العالم العربي فصار عندنا محمية امريكية في فلسطين ومحمية روسية في سوريا ومحميات امريكية لا تعد ولاتحصى في الخليج والعالم العربي وصار عندنا تنسيق بين الاحتلالات التي تحتل بلاد الشام وفلسطين الى حد ان قصف مواقع عسكرية ومدنية سوريه يتم بالتنسيق بين الاحتلالَّين الاسرائيلي والروسي فالاول يجهز طائراته وصواريخة للقصف فيما الثاني يوقف عمل منظومات المضادات والدفاعات السورية حتى انتهاء الغارة وانسحاب الطائرات الاسرائيلية من الاجواء السورية والبلنانية…بيان رقم صفر : تصدت مضاداتنا الجويه لعدوان اسرائيلي غاشم على سوريا.. تصدت بمضادات منظومة قديمة فيما منظومات س300 و400 يتم تعطيلها من قبل الروس قبل كل هجوم اسرائيلي على سوريا!!

.. تصوروا يا سيداتي سادتي وكل التصورات اعلاه هي الحقيقة المُره فتصوروا ان ما يسمى بالقيادة الفلسطينية تقوم بالتنسيق المخابراتي ضد الشعب الفلسطيني مع الاحتلال… تصوروا ان حركة اسلامية”فلسطينية” تسمى حالها الحركة الجنوبية تشارك في تركيبة الحكومة الاسرائيلية اللتي تهدم بيوت الشعب الفلسطيني وتدنس المسجد الاقصى يوميا وتحتل كامل فلسطين..تصوروا ان الذي قاد وَّوقعَّ على التطيبيع مع الكيان في المغرب هو حزب حركة الاخوان المسلمون الذي خسر الانتخابات الاخيرة في المغرب.. تصوروا ان محمية ” بعرانية” امريكية لا تقود التطبيع مع الكيان فقط لابل تحارب الاسلام وتروج لدين جديد اسمه ” الابراهيمية” تَّيمنا باتفاقيات التطبيع بين دولة العمارات ومملكة الاسطول الخامس ودولة الكيان الصهيوني…

لا تحتاج امريكا والكيان اليوم الى دهاء وجهد كي يحققوا كامل احلام الصهيونية وخاصة استدراج العرب الى مربع التطبيع والعداء للقضية الفلسطينية وعندما اقول العداء فانا اعني هذا فالذي يجري ان وسائل اعلام عربان التطبيع تقوم باستعداء الشعب الفلسطيني لتبرير وتمرير التطبيع مع الكيان فيما القطيع منقسم على ذاته بين معارض ومؤيد للتطبيع وهذا الاخير مرتبط ب توفير الحماية والبقاء لانظمة العار من جهة والشراكة بينها وبين الكيان في تجارة السياسة والدعارة كما هو حال دبي وتل ابيب اللتان يتشاركان في بيوت الدعارة من جهه ثانية وبالتالي ما نشاهدة ليس دعارة سياسية عربية تقودها الانظمة المتصهينه فقط لابل شراكة حقيقية في الدعارة وانعدام الاخلاق بين دول عربية اسلامية والكيان الغاصب في فلسطين..

من الجدير ذكرة ان عدد بيوت الدعارة في دبي الامارات يضاهي ويفوق بمئات المرات عدد المساجد في نفس المدينة ورواد الدعارات اكثر بكثير من رواد المساجد..زوار ورواد دعارات دبي من الصهاينه والغرب اكثر بكثير من رواد المساجد الفارهة وعن الشواطئ الجديدة ” المنفتحة” في بلاد اطهر بقعة وانجس قوم حدث بلا حرج, فيما تل ابيب ابتلعت يافا ودمرت اكثرية مساجدها واقامت بداخلها بيوت دعارة.. بعد عام 1948 حَّولَّ الاحتلال الصهيوني مئات المساجد الفلسطينية الى بيوت دعارة وزرائب للبهائم وهاهو الاحتلال نفسة يقيم عام 2021 علاقات ” ابراهيمية” مع دول عربية كثيرة من بينها مصر والاردن والسودان والعمارات والبحرين والمغرب وما خفي اعظم من علاقات انظمة مثل النظام السعودي مع الكيان الغاصب في فلسطين..لا فرق بين الدعارة اللااخلاقية والدعارة الوطنية والسياسية التي تمارسها انظمة الحكم في العالم العربي..

ان اشد الناس كفرا وعهرا هؤلاء اللذين يحكمون العالم العربي عبر حد السيف الامريكي والصهيوني المسلط على رقاب الشعوب العربية.. يذهبون فرادي وجماعات واسراب الى بيوت دعارة التطبيع والتفريط بجغرافيا وديموغرافيا وتاريخ العالم العربي الى حد اصبح فيه اعلان العداء لفلسطين من اجل ارضاء الكيان والتطبيع معه امرا عاديا؟…كُنا نقول ونشكو من الانحياز الامريكي والغربي للكيان الصهيوني واذ بنا اليوم نشكو من انحياز ذو”ي” القربي السافر للاحتلال الصهيوني في فلسطين….

من شاهد كيف احتفى رئيس النظام المصري في وكر شرم الشيخ بضيفة ” رئيس الوزراء الصهيوني” الذي يقتل الفلسطينيون ليلا نهارا ويدنس الاقصى صباحا مساءا يدرك ان الحضيض ” العربي” لم يصل الى قاعة الاخير بعد وخاصة بعدما شاهدناه من انبطاح ملك المغرب وبرهان السودان لكامل شروط التطبيع.. مفارقة ان يحول عبد الفتاح السيسي مصر العروبة الى قاعدة سياسية صهيونية لضمان الدعم الامريكي لهذا النظام فيما يحول عبد الفتاح البرهان السودان ” بلد اللاءات الثلاثة” الى وكر صهيوني من اجل دعم نظامة الانقلابي…

مفارقات مسلسل التهلهل والترهل العربي..في تل ابيب يجرجرون سفراء وقناصل وموظفي سفارات ابوظبي والبحرين الى الصورالدعائية المروجة للكيان الغاصب في فلسطين فيما ملك خطابات”شعبي العزيز” في المغرب يترأس لجنة القدس وهو اول من يتأمر عليها كعاصمة لدولة فلسطين وكقبله من قبلات المسلمون المقدسة..ملاحظة لا بد منها حول دول الممانعة ومعسكر ” المقاومة” والصورة كانت وافية وهي تلتقط صور بشار الاسد والمسمى بوزير خارجية ” الامارات” الغلام الصهيوني الذي قاد التطبيع مع الكيان…كيف يلتقي هذا التناقض بين الممانع والمقاوم المزعوم والمطبع الصهيوني الاماراتي الذي يشارك في تدريبات عسكرية مشتركة للطيران الاماراتي والاسرائيلي الذي يقصف سوريا يوميا!!..

يعيش العالم العربي حقبة انظمة بلا اخلاق ولا دين ولا ضمير فشاهدوا ماذا فعل النظام السعودي وكيف استأسد على لبنان” يعيش لبنان فقرا مدقعا والملايين يعيشون تحت خط الفقر” عندما فشل رهانه بايجاد ميليشيات سنية ” ال الحريري” و مسيحية”سمير جعجع” تقاتل حزب الله والنفوذ الايراني في لبنان وقام بفرض العقوبات الاقتصادية وقطع العلاقات الدبلوماسية بحجة تصريحات جورج قرداحي..النظام السعودي دمر اليمن وترك الملايين من اليمنيين بدون مأوى وغذاء حيث تفيد احصائيات لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ان ” هناك “7.3 ملايين يمني يحتاجون إلى مأوى ومساعدات غير غذائية.. 75% منهم نساء وأطفال”.وأفادت المفوضية بأنها “تنظم اليوم الثلاثاء معرضًا في العاصمة صنعاء، بهدف تقديم حلول لاحتياجات المأوى المتزايدة في اليمن”، دون تفاصيل أخرى.وهؤلاء الأشخاص، إما نازحين جراء الحرب المستمرة، أو فقراء لا يستطيعون توفير مسكن.ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران””…

ابقوا معنا.. حاكم تونس الانقلابي يدمر الثورة التونسية ويحكم شعب تونسي اغلبيته تعيش تحت خط الفقر..حاكم مصر يفرط بامن مصر المائي” سد النهضة” وبامنها الغذائي والوجودي ويتحكم بمصير اكثر من 100 مليون مصري اكثريتهم تعيش تحت خط الفقر.. ملك الاردن يحكم دولة شبة مفلسة اقتصاديا ويعتمد بالكامل على الدعم الغربي لبقاء نظامه..العراق من اغنى دول العالم تحول بعد الغزو والاحتلال الامريكي الى دولة ميليشات ونظام حكم طائفي فاسد حيث تعيش الاغلبية الساحقة من العراقيون تحت خط الفقر.. سوريا دوله محتله ومٌدمرة بالكامل” ديموغرافيا وجغرافيا واقتصاديا” وتخضع لسلطة اكثر من ميليشيا واكثر من احتلال ابرزها الاحتلال الروسي والتركي والايراني فيما النظام طرطور روسي لا بهش ولا بنش…السودان يعيث فيه العسكر والانقلابات خرابا ودمارا منذ عقود اخرها انقلاب البرهان… ليبيا دولة ميليشيات وصراعات وفقر مدقع.. الجزائر والمغرب يقفان على حافة الهاوية والتصعيد جاري فيما بينهما وامريكا والكيان تقفان وراء الباب..باب الصراع الجزائري المغربي سواء باعتراف امريكا ب” مغربية” الصحراء او بدعممها للتطبيع الصهيوني المغربي اللتي تعارضة الجزائر..موريتانيا دوله عربية اخرى تتجاذبها الصراعات.. الخليج العربي والجزيرة العربية عبارة عن امارات وممالك تابعة للمحميات الامريكية.. غربت امريكا غربوا ..شرقت شرقوا..

في فلسطين سلطة تدَّعي انها “قيادة” فلسطينية تعمل لصالح بقاء وترسيخ الاحتلال الصهيوني في فلسطين… هنالك اسم على غير مسمى اسمه ” جامعة عربية” يراسها فاسد وخانع لا يهش ولا ينش.. في الخليج مجلس تعاون خليجي انشأته امريكا في نهاية الثمانينات” ابان الحرب الايرانية العراقية” بقيادة السعودية مهمتة التحشيد لصالح امريكا في حال قامت بغزو واحتلال احدى الدول العربية والاسلامية..حالة تهلهل وترهل غير مسبوقة جعلت امريكا تفرض معادلة الطريق الى واشنطن تبدأ من بوابة تل ابيب والحفاظ على السلطة مقابل التطبيع والانبطاح تحت اقدام الدولة الصهيونية…شاهدوا كيف يقود عملاء دولة امارات ال زايد الركب الى تركيب دين جديد يسمى ” الابراهيمية” المعادي لكل ماهو مسلم وعربي…حقائق صادمة والمتفرجون على تدحرج الكارثة اكثر من 450 مليون عربي..شاهدوا كيف يجرف الاحتلال مقابر المسلمون في القدس.. شاهدوا هذا الانهيار العربي وحالة العرب المهلهله والمزرية..شاهدوا ولاحظوا ظاهرة الفقر والعوز حتى في اغنى الدول العربية مثل السعودية وغيرها..قبل وبعد جائحة كورونا وهذة الاخيرة زادت الطين بله والفقر فقرا لكنها ليس السبب في اوضاع العرب المتردية والمزرية!!

اما ان للشعوب ان تنهض باوزارها وتخرج من تحت عباءة هذا الخراب الوطني والاقتصادي والتاريخي الذي يلحق بالعالم العربي..اكملوا ثوراتكم ياعرب او اصنعوا ثورات جدد تطيح بالطغاة وتغلق الطريق امام وعلى الثورات المضادة التي اطاحت بالثورات العربية واخرها تونس والسودان والسؤال المطروح : مسلسل التهلهل والترهل العربي الى اين؟.. تحية لكماينما تواجدتم من المحيط الى الخليج وعبر القارات..لا تتركوا حبل الخراب على الغارب.. الشعوب اذا هبت ستنتصر.. اجلا ام عاجلا.!!

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