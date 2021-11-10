واشنطن تعبر عن «قلقها» إزاء لقاء الأسد ووزير الخارجية الإماراتي

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن قلقها إزاء اجتماع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن «واشنطن تحث دول المنطقة على التفكير مليا فيما ارتكبه الأسد».

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي دوري «نحن قلقون من التقارير الخاصة بهذا الاجتماع والإشارة التي يرسلها».

وتابع قائلاً: «كما قلنا من قبل، لن تعرب الإدارة الأمريكية عن أي دعم لجهود تطبيع أو إعادة تأهيل بشار الأسد».

والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أثناء زيارة قام بها إلى دمشق، هي الأولى منذ 10 سنوات.

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