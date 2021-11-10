ورثت 183 مشروعاً متلكئاً.. حكومة ذي قار تلاحق الشركات المتلكئة بإنذارات نهائية

ذي قار/ حسين العامل

كشفت ادارة محافظة ذي قار عن اجراءات قانونية لملاحقة الشركات المتلكئة في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، وفيما اكدت توجيه انذارات نهائية لشركتين تنفذان مشروعي مجاري الشطرة ومجسر تقاطع سوق الشيوخ البالغة كلفتهما 164 مليار دينار، اشارت الى توجه وفد حكومي رفيع الى محافظة الانبار لغرض الاطلاع على تجربتها في مجال اعادة الاعمار.

وقال محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي في بيان تابعته (المدى) ان “المديرية العامة للمجاري وجهت إنذارا نهائيا لشركة عمر اب الإيرانية المتلكئة بتنفيذ مشروع مجاري قضاء الشطرة”، مبينا ان “الشركة تلكأت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وانجاز ما بعهدتها من عمل”.

واشار الخفاجي الى ان “مدة الانذار امدها 14 يوما فقط، بعدها يصار الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب العمل وتحميل الشركة الناكلة جميع الاضرار”، منوها الى ان “الانذار يأتي ضمن اطار سلسلة من الاجراءات والمتابعات للمشاريع الخدمية المهمة المتلكئة”.

وكانت الحكومة المحلية في ذي قار قد اعلنت في حزيران المنصرم عن 183 مشروعاً متلكئاً في عموم المحافظة ضمن مشاريع الاعوام السابقة وانها تعمل على اعادة العمل فيها.

وفي وقت سابق اعلن محافظ ذي قار عن توجيه انذار نهائي من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات للشركة المنفذة لمجسر الاسكان الصناعي بالناصرية.

وقال الخفاجي في بيان تابعته (المدى) ان “الانذار يسبق عملية سحب العمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة”، مؤكدا ان “ادارة المحافظة مع اجراءات سحب العمل من الشركة المنفذة للمشروع وستعمل بقوة على ذلك”.

واشار محافظ ذي قار الى انه “اقترح على الوزارة احالة المشروع على احدى الشركات الصينية لاستكماله”.

وكانت مديرية مجاري ذي قار قد اعلنت في (منتصف تشرين الاول 2012) موافقة وزارة البلديات والأشغال العامة على إحالة مشروع تنفيذ شبكة مجاري قضاء الشطرة الى شركة عمر آب الإيرانية بكلفة بلغت 110 مليارات دينار، وبينت أن مدة انجاز المشروع وفقا للعقد المبرم 980 يوما.

فيما احيل مشروع مجسر تقاطع سوق الشيوخ في منتصف كانون الثاني 2014 الى احدى الشركات المحلية بكلفة إجمالية تقدر بـ54 مليار دينار ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية لوزارة البلديات والإعمار لعام 2013، وبمدة انجاز قدرها عامان.

وواجهت المشاريع المذكورة سلسلة من التوقفات بسبب عدم التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني لتقدم العمل والازمة المالية ناهيك عن جائحة كورونا وتداعياتها وهو ما ادى الى تأخر انجازها رغم مرور اكثر من 8 سنوات على احالتها على الشركات المنفذة.

وازاء ذلك تحركت الحكومة المحلية مؤخرا لتجاوز حقبة طويلة من سوء تنفيذ المشاريع الخدمية عبر الاستفادة من التجارب الناجحة في المحافظات العراقية ولاسيما محافظة الانبار اذ اعلن المكتب الاعلامي لنائب محافظ ذي قار عن توجه وفد من الحكومة المحلية في ذي قار، لزيارة محافظة الانبار لغرض الاطلاع على المشاريع الخدمية الناجحة في المحافظة المذكورة.

وذكر البيان الذي اطلعت عليه (المدى) ان “وفدا برئاسة النائب الأول لمحافظ ذي قار الدكتور محمد هادي وقائممقام قضاء الناصرية منير طاهر البكاء وقائممقام قضاء الفجر مهدي شناوة، وفريق فني من مسؤولي التخطيط والمشاريع في بلديات ذي قار زار محافظة الانبار للاطلاع على المشاريع الخدمية في الأنبار وتوأمة العمل معها في هذا المجال”.

واشار البيان الى ان “الهدف من الزيارة جاء لنقل بعض تجارب الإعمار الناجحة في الأنبار وخلق فرص أكبر للتعاون المشترك في المجالات كافة”، مؤكدا ان “الوفد التقى محافظ الأنبار وقائممقام قضاء الفلوجة”.

وانعكست تداعيات الازمة الاقتصادية التي واجهها العراق منذ عام 2014 على مجمل القطاعات الاقتصادية في محافظة ذي قار اذ توقف العمل في حينها بمئات المشاريع المنفذة ضمن خطة تنمية الاقاليم والخطط الاستثمارية للوزارات ما اصاب ذلك جملة من النشاطات الاقتصادية بالشلل التام وفقد نحو 50 الف عامل واجير اعمالهم في القطاعات المذكورة، ناهيك عن حرمان سكان المحافظة من الخدمات التي كان من المفترض ان تقدمها تلك المشاريع حال انجازها ضمن السقف الزمني المحدد لها.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها اكثر من مليوني نسمة نقصاً حاداً في الخدمات الاساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية ناهيك عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري الا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الاحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار او انفجار المحولات، فيما مازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء، ناهيك عن معاناة السكان المحليين من شحة المياه خلال فصل الصيف، في حين قرر البرلمان العراقي في جلسته المرقمة (22) في 18/12/2019 اعتبار محافظة ذي قار مدينة منكوبة.

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