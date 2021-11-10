ووريرز ونتس يواصلان انتصاراتهما في الـ {NBA»

لوس انجليس: أ ف ب

واصلَ غولدن ستايت ووريرز وبروكلين نتس انتصاراتهما المتتالية بفوز الاوّل على ضيفه هيوستن روكتس 120-107، والثاني على مضيفه تورونتو رابتورز 116-103 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المقابل، تابع ميلووكي باكس حامل اللقب ويوتا جاز هزائمهما بسقوطهما للمرة الثانية توالياً، الأول أمام مضيفه واشنطن ويزاردز 94-101، والثاني أمام مضيفه أورلاندو ماجيك 100-107.

في المباراة الأولى، حقق غولدن ستايت ووريرز فوزه الرابع توالياً والثامن في تسع مباريات حتى الآن هذا الموسم، عندما تغلب على ضيفه هيوستن روكتس 120-107.

وحسم رفاق ستيفن كوري نتيجة المباراة في أرباعها الثلاثة الأولى بعدما فرضوا أفضليتهم 37-32 و32-29 و34-22 على التوالي، قبل أن ينتفض الضيوف في الربع الأخير ويكسبوه 24-17 من دون تفادي الخسارة الثامنة على التوالي والتاسعة في عشر مباريات.

وكعادته تألق النجم كوري بتسجيله 20 نقطة في 27 دقيقة، بينما كان زميله جوردان بول أفضل مسجل في المباراة برصيد 25 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة في 30 دقيقة، وأضاف الكندي أندرو ويغينز 16 نقطة والبديل أوتو بورتر جونيور 15 نقطة مع تسع متابعات.

وفي الثانية، رفع بروكلين نتس عدد انتصاراته المتتالية الى خمسة بفوزه على مضيفه تورونتو رابتورز 116-103 بفضل تألق نجمه كيفن دورانت في أوّل مباراة له بملعب الضيوف منذ تعرّضه لقطع في وتر أخيل قدمه اليسرى في المباراة الخامسة ضمن الدور النهائي عام 2019 عندما كان يدافع عن ألوان غولدن ستايت ووريرز وتحديداً في العاشر من حزيران.

وصعد بروكلين نتس إلى المركز الثالث في المنطقة الشرقية إلى جانب واشنطن ويزاردز الذي ألحق الخسارة الثانية توالياً والخامسة في المباريات الست الاخيرة بميلووكي باكس حامل اللقب عندما تغلب عليه 101-94.

وهو الفوز الأول لويزاردز على باكس في المواجهات التسع الأخيرة بينهما.

وفي المباراة الرابعة، استعاد أورلاندو ماجيك توازنه بعد خسارتين متتاليتين وألحق الهزيمة الثانية توالياً بضيفه يوتا جاز عندما تغلب عليه 107-100 بفضل 33 نقطة لنجمه كارميلو أنتوني.

وحذا لوس أنجليس كليبرز حذو غولدن ستايت ووريرز وحقق فوزه الرابع تواليا في غياب نجمه كواهي لينارد المصاب، عندما تغلب على ضيفه تشارلوت هورنتس 120-106.

وقاد الإسباني ريكي روبيو فريقه كليفلاند كافالييرز الى فوز غالٍ على مضيفه نيويورك نيكس 126-109 بتسجيله 37 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة (رقم قياسي شخصي).

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