أغلبها تماس كهربائي.. الدفاع المدني تسجل 26 ألف حريق منذ بداية العام الحالي

سجلت مديرية الدفاع المدني 26 الف حادث حريق في بغداد والمحافظات منذ بداية العام الحالي، اغلبها نتيجة تماس كهربائي، وعدد قليل منها بفعل فاعل بحسب تقارير جنائية، بينما اكدت فرض غرامات على مخالفي تعليمات السلامة في المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية تتراوح بين 250 الفا ومليون دينار.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية جودت عبد الرحمن في تصريح للصحيفة الرسمية إن “حوادث الحريق تنوعت بين كبير وصغير”، مبينا ان “المديرية ومن خلال مراكزها المنتشرة في بغداد والمحافظات البالغة 226 مركزا، تقوم خلال مدة وجيزة بالانطلاق نحو مواقع الحرائق لضمان عدم توسعها لاماكن اخرى، وانقاذ حياة الاشخاص في حال تواجدهم في مكان

الحادث” .

وبين انه “تم تخصيص الرقم 115 على جميع الشبكات للاتصال والابلاغ عن حوادث الحريق على مدار الساعة، بغية التدخل سريعا لاحتواء الحوادث وتقليل الخسائر البشربة والمادية” .

واشار عبد الرحمن الى ان “التقارير الجنائية تؤشر أن اغلب حوادث الحريق كانت نتيجة تماس كهربائي، وان هناك نسبة قلية جدا تكون لاسباب اخرى منها فعل فاعل” . واضاف ان “المديرية تحرص من خلال عمليات كشوفات السلامة التي تقوم بها مرتين في العام لجميع المنشآت الصناعية والخدمية والابنية والمستشفيات وغيرها من الاماكن، على التأكد من التزامها بمعايير السلامة ووضع مطافئ الحريق، إذ بلغ عدد الكشوفات التي قامت بها 95 الفا و112 كشفا خلال العام

الحالي” .

مشيدا “بالوعي الكبير لدى العديد من اصحاب المحال والمخازن الملتزمين بمعايير السلامة لحماية ممتلكاتهم وارواحهم”.

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