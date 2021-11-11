أمريكا تسجل أعلى معدل تضخم منذ عام 1990

و ذكرت CNBC أن مؤشر أسعار المستهلك ، الذي يقيس أسعار مجموعة من المنتجات مثل الوقود والرعاية الصحية ومحلات البقالة والإيجارات ، قفز بنسبة 6.2 ٪ في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

هذا هو أعلى معدل منذ ديسمبر 1990 ، مقارنة بالتوقعات عند 5.9٪. على أساس شهري ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9٪ مقابل التوقعات عند 0.6٪.

باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6٪ مقابل تقديرات بنسبة 0.4٪. وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 4.6٪ ، مقارنة بالتوقعات البالغة 4٪.

ارتفعت أسعار الطاقة بشكل عام بنسبة 4.8٪ في أكتوبر و 30٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية. كانت أسعار السيارات المستعملة عاملاً رئيسياً في التضخم ، حيث ارتفعت بنسبة 2.5٪ خلال الشهر و 26.4٪ خلال العام.

في تقرير منفصل ، قالت وزارة العمل إن الأجور الحقيقية بعد التضخم انخفضت بنسبة 0.5٪ من سبتمبر إلى أكتوبر ، بعد زيادة بنسبة 0.4٪ في متوسط ​​الدخل في الساعة والتي عوضها ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين.