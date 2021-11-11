الاتحاد الوطني رغم تصدره في السليمانية يخسر 55 ألف صوت والديمقراطي يحصل على مقعد إضافي

بغداد/ تميم الحسن

حافظ الاتحاد الوطني الكردستاني على مقاعده في الانتخابات التشريعية الاخيرة في السليمانية رغم تراجع عدد الاصوات مقارنة بالتي حصل عليها بانتخابات 2018.

وتصدر “الوطني” الذي خاض الانتخابات تحت اسم “تحالف كردستان” اعلى نتائج المتنافسين في المدينة الكردستانية.

وحصل التحالف الذي يضم حزبين اثنين، على 44% من مجموع المقاعد، ونحو 60% من مجموع كل الاصوات.

بالمقابل زاد الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاعده عن 2018، كذلك ارتفع عدد اصواته بنحو اكثر من الفين صوت.

ابرز الخاسرين كان حزب تغيير “كوران” الذي دخل ضمن التحالف الذي انشأه الحزب الوطني الكردستاني، حيث لم يحصل على اي مقعد.

بالمقابل استطاعت النساء المرشحات في السليمانية الحصول على 7 مقاعد، وجميعها خارج “كوتا” النساء المخصصة لها 4 مقاعد.

وتنافس في السليمانية 63 مرشحا ضمن 5 دوائر خصصت للمحافظة، لشغل 18 مقعدا في البرلمان.

وبلغ عدد المصوتين الفعلي في المدينة اكثر من 400 الف ناخب من اصل مليون و400 الف يحق لهم التصويت.

فوز بطعم الخسارة

وتصدر تحالف كردستان (الاتحاد الوطني) باكثر عدد مقاعد، حيث حصل على 8 وهي نفس العدد الذي حصل عليه في انتخابات 2018.

لكن بالمقابل خسر الحزب اكثر من 55 الف صوت عن نتائجه في الانتخابات الماضية، حيث حصل في 2018 على نحو 300 الف صوت مقابل نحو 245 الف صوت في 2021.

وذهب المقعد الاول لحزب الاتحاد الى المرشحة نرمين معروف في الدائرة الاولى (دائرة مركز السليمانية) التي فازت خارج “كوتا” النساء، باكثر من 8 آلاف صوت. ومقعدان للحزب (التحالف) في دائرة المركز الثانية (دائرة رقم 2)، وذهبا الى بريار رشيد باكثر من 14 الف صوت، واسو فريدون باكثر من 11 الف صوت.

وفي دائرة حلبجة (دائرة رقم 3) حققت جرو حمه، وهي مرشحة عن الاتحاد اعلى الاصوات في الدائرة بنحو 16 الف صوت. اما غريب احمد وهو مرشح التحالف في الدائرة الرابعة (دائرة دوكان) فقد حصل على اكثر من 19 الف صوت. وبدرية حسين عن التحالف نفسه حصلت على مقعد آخر في نفس الدائرة، لكن ايضا خارج اطار “كوتا” النساء، باكثر من 17 الف صوت.

والمقعدان الاخيران لتحالف كردستان ذهب الاول الى سروة محمد في في الدائرة الخامسة (دائرة كلار)، وحصلت عليه خارج نطاق “كوتا” النساء باكثر من 7 آلاف صوت.

والثاني ذهب الى زميلها في نفس الدائرة كاروان علي، الذي حقق ارقاما قريبة من المرشحة الفائزة الاخيرة.

وتشكل تحالف كردستان من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه بافال طالباني ولاهور جنكي بحسب بيانات (مفوضية الانتخابات)، وحركة تغيير “كوران”. ولم يحصل اي نائب عن الاتحاد الوطني على بطاقة تجديد في السليمانية، إذ ان الحزب لم يعد ترشيح اي نائب سابق.

خسارة “كوران” الثانية

وذهبت في السليمانية كما حدث في اربيل، كل مقاعد التحالف الى الاتحاد الوطني، في ثاني خسارة للحزب في كردستان. وكان “كوران” قد حصل في 2018 على نحو 155 الف صوت، وحقق 4 مقاعد في محافظة السليمانية.

وغاب نواب الحزب عن الترشح في هذه الانتخابات وهم: هوشيار عبدالله ويوسف محمد، والنائبة بهار محمود، فيما خسر الرابع غالب محمد في الدائرة 5 ضمن الترشيحات الفردية.

ارتفاع حظوظ الحزب الديمقراطي

بالمقابل زاد الحزب الديمقراطي الكردستاني، مقاعده في السليمانية من مقعد واحد في انتخابات 2018 الى مقعدين اثنين.

الحزب الذي يتزعمه مسعود برزاني، زاد ايضا عدد اصواته في المدينة من 48 الف صوت في 2018 الى نحو 50 الف صوت في الانتخابات الاخيرة.

وذهب المقعد الاول الى المرشحة يادكار محمود التي حصلت على المقعد خارج “كوتا” النساء في الدائرة الاولى باكثر من 8 آلاف صوت.

والمقعد الثاني ذهب الى شوان محمد في الدائرة الرابعة باكثر من 9 آلاف صوت. وغاب دانا محمد النائب الوحيد للحزب الديمقراطي في 2018 في المدينة عن التنافس في السليمانية.

وكذلك لم تستطع النائبة السابقة عن الحزب اشواق الجاف الحصول على مقعد، وخسرت في دائرة حلبجة.

مضاعفة المقاعد

الى ذلك ضاعف حراك الجيل الجديد مقاعده مرتين في السليمانية، وارتفعت اصواته بنحو 40 الف صوت عن 2018، وصعد كل مرشحيه في المدينة الى البرلمان.

الجيل الجديد الذي يرأسه ساشوار عبد الواحد حقق 5 مقاعد من ضمن 5 مرشحين، واكثر من 100 الف صوت، مقابل مقعدين اثنين و63 الف صوت في الانتخابات السابقة.

وحققت النائبة سروه عبد الواحد اعلى اصوات النساء في كردستان وعموم دوائر العراق بنحو 29 الف صوت في الدائرة الرابعة.

وريبوار اورحمن عن الجيل الجديد حصل على اعلى اصوات المتنافسين في الدائرة الاولى، باكثر من 18 الف صوت.

وبدرية برزنجي عن الحزب نفسه، حققت ايضا اعلى اصوات الفائزين في الدائرة الثانية باكثر من 25 الف صوت.

واريان عزيز عن الجيل الجديد فاز باكثر من 12 الف صوت في دائرة حلبجة، وموفق حسين عن ذات الحزب حقق اعلى اصوات الفائزين في دائرة رقم 5 باكثر من 21 الف صوت.

بالمقابل خسر سركوت شمس الدين النائب السابق عن الجيل الجديد الذي رشح منفردا، وكذلك زميلته النائبة السابقة يسرى رجب، ضمن الترشيحات الفردية ايضا.

لأول مرة!

اما المقاعد الثلاثة المتبقية فذهب الاول الى سوران عمر، ضمن جماعة العدل الكردستانية، وهي حركة تشارك لاول مرة بالانتخابات.

وحصل عمر على المقعد الوحيد للحركة في السليمانية في الدائرة الرابعة باكثر من 25 الف صوت.

و المقعدين الاخيرين الى مرشحين فرديين، وهما دار حمه عن الدائرة الاولى باكثر من 8 آلاف صوت، والنائب السابق مثنى امين في دائرة حلبجة.

امين كان نائبا في 2018 عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني الذي لم يشارك في هذه الانتخابات، وحصل في الدائرة الثالثة على اكثر من 14 الف صوت.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط