التربية: 50% من مدارس العراق بحاجة لإعادة تأهيل

أكدت وزارة التربية، أمس الأربعاء، أن 50 % من المدارس في العراق بحاجة إلى إعادة تأهيل، وفيما أكدت أن مشروع الألف مدرسة لن يسد حاجة العراق للأبنية المدرسية، أشارت إلى المباشرة بالمراحل الأولى للمشروع.

وقال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي، في تصريح صحفي إن “نقل الصلاحيات وتسلم المدارس مرتبطان بالمحافظين والتخصيصات المالية في الموازنة المخصصة للأبنية”، مبيناً أن “الجهة التي تضع التخصيصات المالية هم المحافظون”. وأضاف القيسي، أن “هنالك تفاوتا بين محافظة وأخرى، حيث أن الأمانة العامة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمكنوا من حل جميع الملفات المتعلقة بالأبنية المدرسية التي كانت متوقفة منذ عام 2012 فما فوق”. وأشار إلى أن “المشاريع التي أنجزت بنسبة اكثر من أربعين بالمئة، تم اطلاق تخصيصات مالية لها، وبدأ العمل فيها”. وأوضح أن “بعض المدارس التي لم تصل الى نسبة انجاز محددة، تم سحب العمل من الجهات المسؤولة المتلكئة، واحالتها الى شركات أخرى، لاستئناف العمل وإنجاز المشاريع المتوقفة منذ اكثر من عشر سنوات”. وبين، أن “لجنة الاعمار في مجلس الوزراء باشرت بالتنسيق مع المحافظين، باكمال مشروع الألف مدرسة، وبدأ العمل في المراحل الأولى، من خلال فحص التربة للبدء بالمشروع”. ولفت إلى أن “مشروع 1000 مدرسة لن يفي بالغرض، حيث أن الوزارة تحتاج الى اكثر من 8000 مدرسة، ولدينا اكثر من مليون و800 الف طالب، موزعين على 16 الف مدرسة، لذلك بالتأكيد هنالك زخم وتراكم في اعداد الطلاب داخل الصف الواحد”، مؤكداً “وجود 50% من المدارس تحتاج الى إعادة بناء وتأهيل”.

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