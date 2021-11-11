الدكتور اياد علاوي يدعو المرجعية التدخل العاجل للحفاظ على السلم المجتمعي والتوافق الوطني

بعث رئيس الجبهة الوطنية المدنية الدكتور اياد علاوي رسالة الى سماحة الله العظمى السيد علي السيستاني دعا خلالها المرجعية الى التدخل العاجل حفاظا على السلم المجتمعي والتوافق الوطني.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية المدنية المهندسة ليلى عبد اللطيف ان الدكتور علاوي بين لسماحة المرجع الأعلى في رسالته ان العراق في حالة يرثى لها بسبب المشاكل والخلافات التي تعصف به وتهدد كيانه، وان الانكسار والتراجع والتشظي لم يصب البيت الشيعي بل تعداه الى الجانبين السني والكردي.

وبينت عبد اللطيف ان الدكتور علاوي دعا المرجعية لاتخاذ خطوات فعالة ومؤثرة للانتقال بالمناخ الداخلي من حالة الاحتقان والتوتر الى حالة التهدئة والتوافق الوطني.

كما أوضحت عبد اللطيف ان الرسالة تضمنت طلبا بإعادة خطبة الجمعة لتوجيه الرعية بما يلزم لحل الإشكالات بالحوار الهادف.

المكتب الإعلامي للجبهة الوطنية المدنية

10 تشرين الثاني 2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط