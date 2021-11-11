الكاظمي يتجوَّل في مدينة الصدر ويدعو إلى إطلاق حملة لإعمارها

كتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تغريدة على منصة “تويتر” أنَّ “اللقاء مع أهلنا الطيبين الكرماء في مدينة الصدر ودار العطاء للمسنين في الرشاد، كان مثار سعادتي واعتزازي وبلسماً للجراح، العمل يجب أن يستمر، لإعادة إعمار مدننا التي تعبت من الفساد وسوء الإدارة والصراعات والحروب العابثة، آن الأوان لأن يتحد كلّ العراقيين، لنبني وطننا”. جاء ذلك بعد أن قام، أمس الأربعاء، بجولة راجلة في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرقي بغداد، التقى خلالها عدداً من المواطنين الذين هنؤوه بالسلامة والنجاة من الاعتداء الإرهابي الآثم، ودعا خلالها إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر تكون مدخلاً لإعمار مدينة بغداد وباقي المحافظات، وفق استحقاق المواطن العراقي بالعيش الكريم والخدمات المناسبة.

كما وضع الكاظمي الحجر الأساس لمبنى دار العطاء لرعاية المسنين الجديد في منطقة الرشاد شرق بغداد، الذي سيشيد بدعم من البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف ضمن مبادرة صندوق المبادرات المجتمعية (تمكين)، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

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