Posted on by

الكاظمي يتجوَّل في مدينة الصدر ويدعو إلى إطلاق حملة لإعمارها

الكاظمي يتجوَّل في مدينة الصدر ويدعو إلى إطلاق حملة لإعمارها

كتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تغريدة على منصة “تويتر” أنَّ “اللقاء مع أهلنا الطيبين الكرماء في مدينة الصدر ودار العطاء للمسنين في الرشاد، كان مثار سعادتي واعتزازي وبلسماً للجراح، العمل يجب أن يستمر، لإعادة إعمار مدننا التي تعبت من الفساد وسوء الإدارة والصراعات والحروب العابثة، آن الأوان لأن يتحد كلّ العراقيين، لنبني وطننا”. جاء ذلك بعد أن قام، أمس الأربعاء، بجولة راجلة في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرقي بغداد، التقى خلالها عدداً من المواطنين الذين هنؤوه بالسلامة والنجاة من الاعتداء الإرهابي الآثم، ودعا خلالها إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر تكون مدخلاً لإعمار مدينة بغداد وباقي المحافظات، وفق استحقاق المواطن العراقي بالعيش الكريم والخدمات المناسبة.
كما وضع الكاظمي الحجر الأساس لمبنى دار العطاء لرعاية المسنين الجديد في منطقة الرشاد شرق بغداد، الذي سيشيد بدعم من البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف ضمن مبادرة صندوق المبادرات المجتمعية (تمكين)، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close