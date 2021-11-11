المدرب الامريكي ثروة وطنية ثمينة 

ا . د . قاسم المندلاوي .

المدرب في امريكا يعتبر” ثروة وطنية ثمينة ” وعملة نادرة يوفر له كل السبل و العوامل ” المادية و المعنوية و الخدمية وغيرها ” لنجاحه و تفوقة في مهنته التدريبية ، وهناك اعداد كبيرة من المدربين ” مستويات عالية ” وفي تخصصات رياضية متنوعة و بدرجات متفاوته ، ويشرفون على تدريب فئات عمرية ومستويات مختلفة من المواهب الرياضية و الابطال في المدارس و المعاهد و الكليات و الجامعات و مراكز تدريب وصناعة النجوم الرياضية و الابطال ، و لكل مدرب امريكي اسلوب فني وطريقة تربوية خاصة ، فمثلا البعض منهم يفضل العمل باسلوب اكثر جدية والبعض الاخر يعمل باسلوب معتدل ، و يتمتع المدرب الامريكي بلياقة صحية و بدنية جيدة و ثقافة علميه وتخصصية عالية ، وهناك متابعة مستمرة ومتواصلة لتجديد و تحديث معلوماتهم و خبراتهم عن طريق دورات و ندوات ومؤتمرات علمية وغيرها…ان سرتفوق المدرب الامريكي ونجاحه يكمن في العمل الجماعي ، بهدف تبادل المعلومات و الخبرات التدريبية بين المدربين من جانب ، وبينهم مع المختصين بعلم النفس والتربية وعلم الغذاء و الطاقة و الطب الرياضي والتدليك وعلم التخطيط والبرمجة وغيرها ، ومن الامور المهمة الاخرى اخضاع برامجهم التدريبة لتقويم علمي مستمر من قبل علماء و خبراء التدريب الرياضي ، ويركز المدرب الامريكي على اهمية الطاقة ومدى حاجة اللاعب لها خلال الوحدات التدريبية ” اليومية و الاسبوعية ” واثناء السباقات و البطولات ، ومن العناصر المهمة ايضا تطوير ” قدرة اللاعب على التحمل الخاص و القوة الانفجارية الخاصة و الثبات الخاص للمحافظة على ” الفورما الرياضية اي الحالة التدريبية ” خلال فترة البطولة و السباقات ” وتعد هذه الامور التدريبية ” المفتاح والرصيد المؤكد ” لتحقيق الفوز وكسرالارقام القياسية . اما بالنسبة ” لكيفية وطريقة تحديد جرعات ومقادير تلك المفردات التدريبية وغيرها ونسبة استخداماتها في الخطط التدريبة ” فلم تنشرعنها اية معلومة او اي شيء ، لان الامريكان لا يريدون التطرق الى هذا الجانب في وسائل الاعلام ” ويعتبرونه من الاسرار التدريبية و المهمة و الخاصة بهم لصناعة الابطال و النجوم وعوامل تفوقهم في البطولات الخارجية والالعاب الاولمبية … من جانب آخر الامريكان وعلى الرغم من فوزهم بالمركز الاول و” باللقب ” في دورة طوكيو 2020 التي اقيمت خلال شهري تموز و آب / 2021 الا انهم اصيبوا بدهشة كبيرة لنتائجهم في هذه الدورة مقارنة بنتائجهم في الدورات الاولمبية السابقة ” حيث انهم فازوا في 19 دورة اولمبية بالمركز الاول و” باللقب ، منذ اول مشاركة لهم في دورة اثينا – اليونان عام 1896 ” نعم لم يرضوا الامريكان بنتائجهم لذا اسرعوا في اقامة مؤتمر موسع وخاص ومغلق في شهر ” ايلول 2021 ” اي بعد انتهاء الالعاب الاولمبية بفترة قصيرة حضره كبار الخبراء و المدربين و المختصين بعلم النفس و علم الاجتماع و الطب و غيرهم ، فضلا عن حضور الابطال و النجوم الذين شاركوا في دورة طوكيو ، لتقويم الاداء والنتائج ومعرفة اسباب تراجع واخفاقات ابطالهم وبطلاتهم و فرقهم الرياضية في بعض الالعاب التي كانت لامريكا الصدارة و السمعة العالية فيها في الدورات الاولمبية السابقة ، وفي المقدمة السباحة والعاب القوى و كرة السلة و غيرها ووضع الحلول و الخطط و البرامج الجديدة استعدادا للبطولات العالمية و ” الالعاب الاولمبية القادمة والتي ستقام في ” باريس عام 2024 ” ، ومن الامور التدريبية المهمة الاخرى والذي يؤكد عليه المدرب الامريكي الاستفادة من الطبيعة ” نقل بعض وحدات التدريب ” خارج القاعات و الصالات المغلقة الى الطبيعة بهدف الاستفادة المثلى من هوئها النقي و خلوها من التلوث و الامراض و الضوضاء وغيرها ، كذلك التركيز على ” المواهب الرياضية المدرسية ” ، فالمدارس و المعاهد و الجامعات الامريكية عبارة عن مراكز تدريبية خاصة مجهزة ومؤسسة بقاعات وصالات رياضية وملاعب مغلقة ومفتوحة تحتوي على احدث انواع المعدات و الاجهزة الرياضية و التكنولوجيا الحديثة ، ومن هنا ، فالمحور الاساس لعمل المدرب الامريكي هو في المدارس و الجامعات حيث ان اغلب ابطالهم وبطلاتهم و” فرقهم الرياضية ” الذين يشاركون في البطولات العالمية و الاولمبية يختارون من المدارس و الجامعات ، وهناك اختبارات و فحوصات منتظمة من قبل خبراء و مختصين و اطباء للرياضين بهدف المراقبة و الملاحظة المستمرة لصحتهم ولياقتهم البدنية و مستوى تعلمهم و اتقانهم وتطورهم للمهارات الفنية و الخططية و حاجتهم للغذاء و الطاقة من خلال تحديد برامج غذائية مع التاكيد على نوع الغذاء الذي يؤثر ايجابيا على صحتهم و يزودهم بالنشاط والحيوية الكافية خلال التدريب و السباقات ، فالغذاء المتنوع وطبقا لارشادات ونصائح و تحذيرات الاطباء المختصون ووفقا لجدول غذائي خاصة لكل لاعب يعمل على استمراره بصحة جيدة ونشاط عالي . .

بعض الارشادات و النصائح :

اولا – ضرورة التعاون بين المدربين في تبادل الاراء و الافكار و المعلومات ذات العلاقة بعمليات التدريب و الانجاز العالي .

ثانيا – شخصية المدرب وسلوكه الاخلاقي و الاجتماعي و الانساني مهمة جدا عليه : 1 – معاملة جميع الرياضين بمعيار ” او مقياس ” واحد 2 – – الاحترام الرياضيين و الاداريين و الحكام و غيرهم .

ثالثا – الابتعاد عن الغضب و العنف و المزاجية و العدوانية خلال قيادة عمليات تدريب الرياضين ، لان تلك الصفات يخلق لدى اللاعب فقدان التوازن و الاعصاب و يؤثر سلبا على تفكيره و ادراكه وتشل لديه الحكمة العقلية و يسبب له كثرة الاخطاء الفنية و الخططية اثناء اداء الواجبات الحركية و المهارة و بالتالي يؤدي الى خسارته في السباق وعدم تحقيقه النتائج المطلوبة .. كما وان للغضب تاثيرات سلبية كبيرة اخرى على ” عمل القلب – زيادة سرعتها ” وبالتالي يؤدي الى تعب واجهاد مبكر و الى ارتفاع ضغط الدم و تصلب الشرايين ، ومن التاثيرات الخطيرة لارتفاع ضغط الدم يعرض اللاعب لنزف دماغي يؤدي الى جلطة قلبية او حتى الموت المفاحئ ، كما ويؤثر على اوعية العين الدموية فيسبب له العمي المفاجئ و كذلك يؤدي الى ارتفاع السكر في الدم .

رابعا – تجنب العقاب الكلامي ” اللفظي ” اثناء التدريب :

1 – على المدرب استخدام اساليب تربوية جميلة ومشجعة .

2 – عليه الابتعاد الكلي عن ” العقاب البدني – خاصة مع الصغار و الشباب ” لان مثل هذا التعامل له اضرار نفسية كبيرة وخطيرة ، تولد الغضب و الكراهية و الحقد وحب الانتقام وفي كثير من الحالات ” يسبب المرض ” فضلا عن هبوط المعنوية والشعوربالظلم و بالتالي يؤدي الى ترك ” اللاعب الموهوب للتدريب ” .

3 – على المدرب معاملة جميع اللاعبين و الاداريين و الجمهور المشاهدين وغيرهم بسلوك حسنة واخلاق حميدة و التحدث معهم بكلمات تبعث الفرح و السرورفي نفوسهم . .

خامسا – الحوارالبناء والمناقشة الهادئة من الامور التدريبية المفيدة جدا بهدف الاستفادة القصوية من تجارب وخبرات الاخرين و السعي لاستثمارها .

سادسا – ان تتميزشخصية المدرب كنموذج مثالي ” قدوة ” للرياضين و غيرهم و بذلك يستطيع ان يكسب احترامهم و محبتهم و رضاهم . .

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