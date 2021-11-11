تأخر توزيع المناهج الدراسية.. استياء كبير لدى الطلبة وأولياء الأمور

سيف عبدالله

أبدى العديد من الطلبة واولياء الامور استياءهم من تأخر توزيع المناهج الدراسية لغاية الان، وسط تأكيدات من قبل وزارة التربية بحسم هذا الملف خلال الأيام القادمة. وتوجّه أكثر من 11 مليون طالب وطالبة في العراق، يوم الاثنين الماضي، إلى مدارسهم للانتظام بالعام الجديد، بعد توقف شبه تام جراء كورونا.

التربية وراء الأزمة

قال عادل عطية معاون مدير إحدى المدارس في جانب الرصافة، لـ (المدى)، إن “الظروف التي عاشها العراق بعد انتشار وباء فايروس كورونا كانت صعبة على الطلبة والمدارس”.

وأضاف عطية، أن “بعض المدارس تقوم بتوزيع الكتب القديمة المستخدمة التي كانت لدى الطلبة الناجحين في الدراسة الابتدائية”، مبيناً أن “السبب في ذلك هو عدم قيام وزارة التربية بتزويد المدارس بالكتب الجديدة”.

وأشار إلى أن “المدارس ليس لديها اكتفاء من ناحية الكتب، الامر الذي تسبب إلى تفاوت توزيعها على الطلبة”، موضحاً أن “الوزارة قامت بإفراغ المخازن من الكتب المدرسية الجديدة، وتزويد بعض المدارس فيها دون غيرها، مما أدى إلى حصول طلبة دون آخرين على كتب جديدة”.

التربية تعلق على الأزمة

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح صحفي، إن “الوزارة لم تطبع أي منهج دراسي لعامين متتالين، واعتمدت على المسترجع من الطلبة وما موجود في المخازن من مناهج دراسية وتم توزيعها على التلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية”.

وأضاف أن “المطابع العراقية تعمل بشكل مستمر لإكمال طباعة المناهج لكافة المراحل الدراسية”، مبيناً أن “المناهج الدراسية توزع مباشرة من الطابعة إلى المخازن والمديريات وتسلم بعدها إلى التلاميذ والطلاب بواسطة إدارة المدارس”. وأشار إلى أن “وزارة التربية لديها 11 مليون تلميذ وطالب مستلمين قسما من المناهج الجديدة بعناوين مختلفة”، مؤكدا أنه “خلال الأيام المقبلة سيتم توزيع كافة المناهج الدراسية على جميع الطلبة”.

استياء كبير لدى الطلبة

ابو احمد، احد اولياء طالب يدرس في الابتدائية بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، أشار إلى أن “مدرسة ابنه لغاية الان لم توزع المناهج الدراسية على الطلبة حيث ان الصف بأكمله يدرس بكتاب واحد”. وفي حديث لـ (المدى)، أضاف أنه في “السنوات الماضية كانت ادارة المدارس تلزم الطلبة بارجاع الكتب من اجل استلام النتائج، مما كان يوفر لهم كتبا تحت متناول اليد في حال وجود ازمة، اما الان فادارة المدارس باتت تسلم النتائج حتى عبر المكالمات الهاتفية”. ودعا ابو احمد، وزارة التربية والجهات ذات الصلة، إلى “الاسراع بتسلم المناهج الدراسية كون الوقت يمر بسرعة ولم يبق الكثير على الامتحانات الفصلية”. أما الطالب ليث سلمان، (17 عاماً) في الصف السادس الإعدادي لفت خلال حديثه لـ (المدى)، إلى عدم “تسلمه للمناهج الدراسية لغاية الان رغم ان مرحلتهم مصيرية في تحديد مستقبلهم”. وأضاف سلمان، أن “الوزارة لم تذكر أسباب التأخير في توزيع المناهج الدراسية وتبينها امام الشارع، لمعرفة من هم المقصرين”.

وأوضح سلمان، أنه “يتم حالياً الاعتماد على الطلبة الناجحين من السادس الإعدادي ليقوموا بتزويدنا بالكتب المستخدمة لحين قيام التربية بتزويد المدارس بالكتب الجديدة”.

يشار إلى أن وزارة التربية قررت، في وقت سابق من الاسبوع الجاري، الغاء العمل بنظام الكورسات والعودة الى النظام الفصلي (السعي السنوي) للمرحلة الثانوية للصفوف غير المنتهية اعتباراً من العام الدراسي 2021 – 2022.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جملة توصيات إلى طلبة المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد.

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