جائزة أفضل ممثل في مهرجان طوكيو السينمائي لممثلي”الجدران الاربعة” لبهمن قوبادي

حصد ممثلو فيلم “الجدران الاربعة”(The Four Wall) للمخرج الكوردي المعروف “بهمن قبادي” وإنتاج “راجر ووترز” جائزة أفضل ممثل في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي بدورته الرابعة والثلاثين في اليابان ، حيث شارك الفيلم لأول مرة في قسم “المسابقة الرئيسية” في المهرجان.

