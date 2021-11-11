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جائزة أفضل ممثل في مهرجان طوكيو السينمائي لممثلي”الجدران الاربعة” لبهمن قوبادي

حصد ممثلو فيلم “الجدران الاربعة”(The Four Wall) للمخرج الكوردي المعروف “بهمن قبادي” وإنتاج “راجر ووترز” جائزة أفضل ممثل في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي بدورته الرابعة والثلاثين في اليابان ، حيث شارك الفيلم لأول مرة في قسم “المسابقة الرئيسية” في المهرجان.

وفاز ابطال الفيلم الممثل الإيراني “أمير أقايي” والممثل التركي باريش يلدز والممثلان الكورديان “فاتح آل ،  و أونور بولدو بجائزة أفضل ممثل في هذا الحدث السينمائي المرموق.

وعُرض خلال المهرجان أكثر من 100 عمل لمخرجين عالميين في فئات تنافسية وغير تنافسية من 30 أكتوبر/تشرين الاول إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو.

 

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