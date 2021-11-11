حكومة كوردستان : نبحث قضية اللاجئين على الحدود مع حكومتي بولندا وبيلاروس قضية اللاجئين تم تسييسها

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، اليوم الأربعاء، ان هناك تنسيقاً بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية لحل مشكلة هجرة الشباب الى الخارج، مشيرا الى ان حكومة اقليم كوردستان ستقدم المساعدات اللازمة لأي شخص يرغب بالعودة من بيلاروس و بولندا الى اقليم كوردستان .

وقال عادل في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم، سفين دزه‌يي، عقب اجتماع لوزير الداخلية ريبر أحمد مع الوزراء المعنيين، ورؤساء الحكومات المحلية، ومسؤولي الإدارات الذاتية المستقلة للتباحث حول ظاهرة هجرة الشباب إلى خارج البلاد، وحضره مراسل (باسنيوز): “اجتمعت اليوم الجهات المعنية الرسمية برئاسة وزير الداخلية للتباحث حول موضوع هجرة الشباب وأوضاع المهاجرين إلى بيلاروس و بولندا وعدد من البلدان الأوروبية، بتوجيه من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني”، مشيرا الى أن “حكومة الإقليم تتابع ومنذ مدة هذا الموضوع وهي تعمل بجد لمعالجتها”.

مبيناً، انه “منذ بداية تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، تم توفير اكثر من 120 الف فرصة عمل، كما تم حل مشكلة الرواتب وتوفير فرص العمل في إقليم كوردستان”، مردفاً “إلا ان هناك من يريد تسييس مسألة الهجرة لتحقيق مكاسب منها”، مشددا على أن “الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة وستتعامل مع ظاهرة الهجرة بكل مسؤولية”.

مستدركاً، “ان ظاهرة الهجرة طبيعية وعالمية، وحكومة اقليم كوردستان تجري مباحثات حاليا مع كل من حكومتي بيلاروس وبولندا بخصوص قضية اللاجئين وتم اصدار التوجيهات بوقف جميع الرحلات الى هاتين الدولتين “.

موضحاً، “لدينا ايضا بعض الاسباب الداخلية التي قد تؤدي الى استمرار الهجرة، ومن اهمها وجود حزب العمال الكوردستاني PKK في الشريط الحدودي لمدن اقليم كوردستان والذي اثر على زيادة الهجرة في الاقليم، وهو نفس السبب الذي يمنع اعادة اعمار شنگال والمناطق المحيطة بها، مما يدفع شبابها للتفكير بالهجرة الى بلدان اخرى”.

مشدداً، “ان حكومة اقليم كوردستان تواصل جهودها لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين”، مبيناً بأنه “تم تسييس هذه القضية في بيلاروسيا ايضاً، فلديهم مشاكلهم مع الاتحاد الاوروبي، لذلك نرى تعاملهم بهذه الطريقة مع المهاجرين”.

كما لفت ، متحدث حكومة الاقليم إلى تراجع نسبة المهاجرين في الإقليم مقارنة عن السنوات السابقة، مردفا بالقول: إن الحكومة تعكف على إجراء دراسة لعوامل، وأسباب الهجرة إضافة إلى تشكيل لجنة يقع على عاتقها تقديم مقترحات بهذا الإطار إلى الحكومة.

من جانبه، قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم، سفين دزه‌يي، “للأسف هناك من يتاجر بالسياسة والإنسان في كوردستان للاساءة الى سمعة الاقليم”، مؤكدا أنه “كانت هناك ثلاث رحلات اسبوعية رسمية من العراق باتجاه بيلاروس وبشكل رسمي، وتم ايقافها”.

مشيراً ، بالقول ” نحن على اتصال مع القنصل البولندي في الإقليم وممثل حكومة الاقليم في بولندا”.

موضحاً ، أنه ” لغاية الان هناك جثتان لمهاجرين ونحاول اعادتهما للإقليم “، مردفاً ” هناك ايضاً حالة لامرأة ولدت بتوأم وقامت المستشفى باحتجاز الطفلين وتهدد بتسليمهما لدار الايتام ان لم يتم دفع تكاليف المستشفى”.

كما أشار دزه‌يي إلى أن “وجود حزب العمال الكوردستاني في الشريط الحدودي بمحافظة دهوك ومناطق ضمن ادارة “رابرين” اثر على زيادة الهجرة في الاقليم بسبب قرب هذه المناطق من مقراتهم الحزبية، وعدم وجود مشاريع استثمارية فيها، لان المستثمرين يخافون الاستثمار في تلك المناطق”.

لافتاً ، الى أن هناك مافيات وعصابات تتاجر بموضوع الهجرة في اقليم كوردستان ، داعيا المواطنين الى عدم تسليم اموالهم للمافيات والمهربين، قائلا ان “شعبنا بات ضحية لهؤلاء المهربين”.

وفيما شدد على ان حكومة إقليم كوردستان تقف بالضد من الإعادة القسرية للاجئين باي شكل من الاشكال ، نوّه الى انهم على تواصل مع الحكومة العراقية بهدف الإعادة الطوعية للمهاجرين.

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