فورن افيرز: بعد دخولهم البرلمان.. تشرينيون يبنون آمالاً على إجراء تغيير في العراق

ترجمة/ حامد احمد

أجريت انتخابات 10 تشرين الأول وسط شعور شعبي سائد بالسخط واليأس من عملية سياسية لم تحقق لهم شيئا على مدى 18 عاما، كثير من العراقيين عزفوا عن المشاركة بالتصويت لقناعتهم بان الانتخابات لا تحقق الديمقراطية ولكنها تعزز جانب عدم المحاسبة ونظام المحاصصة الفاسد الذي هيمن على الساحة السياسية للبلاد منذ العام 2003.

رغم ذلك، فقد بدت هذه الانتخابات بانها انتجت ما يمكن ان يدعو للتفاؤل، فقد فازت شخصيات سياسية مستقلة وناشطون شاركوا باحتجاجات عام 2019 بعدد من المقاعد في البرلمان الجديد. تجمع هؤلاء رؤية مشتركة بعدم ثقة ونفاد صبر من نظام سياسي عراقي نجمت عنه نخبة حاكمة ضيقة. ثبتت لهذا النظام مرونة امام جميع التحديات، ولكن التحالف الفتي الجديد المكون من مجاميع سياسية ذات عقلية إصلاحية يحمل معه على اقل تقدير توقع اجراء تغيير متنامي في العراق.

وأشارت مجلة فورن افيرز في تقريرها الى ان انتخابات هذا العام اعقبتها فترة اضطرابات في العراق. وفي اعقاب انتخابات 2018 نزل كثير من العراقيين للشارع لقناعتهم بان الأصوات قد تم التلاعب بها. اندلعت في ذلك العام تظاهرات في البصرة التي عانت من انقطاعات بالتيار الكهربائي وعدم توفر المياه خلال اشهر الصيف اللاهبة، حيث دعا المحتجون لخدمات افضل مع شجبهم للطبقة السياسية الفاسدة.

الامتعاض من الفساد المستشري في البلد وعدم توفر فرص عمل لشباب العراق الذين يشكلون ما يقارب من ثلثي نفوس البلد وصل الى حد خروج الشباب في عام 2019 الى الشوارع في احتجاجات شهدتها ساحة التحرير في بغداد عام 2019 وساحات احتجاجات أخرى في محافظات جنوبي العراق للاحتجاج مرة أخرى كما حدث في البصرة عام 2018 ضد فشل الإدارات الحكومية بتوفير خدمات.

افرزت الانتخابات الأخيرة، رغم عدم تغيرها الكبير عن سابقاتها، عن بروز أحزاب جديدة وقادة سياسيين جدد من الشخصيات التي شاركت في احتجاجات السنوات السابقة كفائزين على نحو مدهش مقارنة بأحزاب تقليدية أخرى. امتداد، حزب نشأ في ساحات احتجاج مدينة الناصرية بزعامة الناشط علاء الركابي، قد فاز بتسعة مقاعد. مجاميع أخرى منبثقة عن ساحات الاحتجاج ابلت بلاء حسنا في الانتخابات مثل تجمع اشراقة كانون حيث فاز بستة مقاعد، وحركة الجيل الجديد التي فازت بتسعة مقاعد. وهناك أيضا عدة شخصيات أخرى من ناشطين شاركوا في الاحتجاجات قد دخلوا المنافسة الانتخابية كمستقلين وفازوا بمقاعد أيضا.

هذه المجاميع والشخصيات سوية قد تشكل شريحة مهمة من البرلمان الجديد. لقد أفصحوا عن برامجهم بأنهم لن يدخلوا في صراع للوصول الى مكتسبات من مناصب ووظائف بل انهم سيستخدمون مقاعدهم بدلا من ذلك لتشكيل كتلة معارضة للنخبة الحاكمة. هؤلاء البرلمانيون الجدد من اتباع حركة تشرين سيشكلون كتلة مهمة يمكن لها ان تمثل العراقيين من عامة الشعب الذين لم يحصلوا على أي منفعة من نظام شبكات المحسوبية القائم.

وتقول فورن افيرز انه اذا ما شاء القدر ان تبقى هذه الشخصيات المستقلة موحدة في كتلة واحدة على مدى أربع سنوات قادمة، فانهم يأملون في ان يفوزوا حتى بأصوات اعلى ويبنوا كتلة معارضة اكبر في الانتخابات القادمة، يتبنون مبادئ المحاسبة والإصلاح الجذري للنظام وهو ما يتمناه كثير من العراقيين.

رغم ذلك فان هذه الكتلة البرلمانية الجديدة لا بد وان تواجه تحديات في مسيرتها، فهم ليسوا ضمن كتلة كبيرة، وفي أي حال من الأحوال فانهم يعتبرون جددا على الساحة السياسية. ولهذا يتوجب عليهم التجمع فيما بينهم ضمن حلقة، وسيكون لهم في بادئ الامر قدر محدود بالتأثير في حصول تغيير ضمن برلمان هو موجه ضدهم. أفضل سيناريو قد يمرون به هو ان يحافظوا على تماسكهم والإبقاء على تواصلهم مع حركات المجتمع المدني وحركات الاحتجاج وبناء علاقات مع عناصر تدعو للإصلاح ضمن الحكومة وذلك من اجل تعزيز روابط الهدف منها إصلاحي.

وتخلص مجلة فورن افيرز الى ان المضايقات ستلاحق هؤلاء الداعين للتغيير والإصلاح، وبينما هم سيعملون على معايشة ذلك، فان الدولة من جانب آخر ستستمر بمواجهة نشطاء المجتمع المدني والتضييق على حرياتهم وتحجيم مساحة التعبير عن آرائهم السياسية، وان الحكومة قد تفشل أيضا بتوفير خدمات أساسية وفرص عمل وسط التزايد بعدد السكان.

رغم ذلك فان دعم الشعب لأعضاء البرلمان من التشرينيين سيستمر، وقسم من العراقيين ينظرون الى أحزاب الاحتجاجات بعين الأمل في التسريع بعجلة الإصلاح.

• عن مجلة فورن افيرز

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