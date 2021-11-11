كيم كارداشيان تتورط في علاقة جديدة مع شاب يصغرها بـ14 عاما

أثارت علاقة النجمة كيم كارداشيان بالممثل الكوميدي بيت ديفيدسون علامة استفهام مؤخرًا، وسط شائعات تتنبأ بوجود علامة عاطفية سرية بينهما.

ووفقًا لمجلة “أص ويكلي” الأمريكية، وقعت كيم (41 عامًا) في غرام ديفيدسون (27 عامًا) وهي الآن متحمسة لرؤية كيف ستطور العلاقة.

ونقلت المجلة عن مصدر، أن ديفيدسون يملأ كيم بالحب والسعادة، في وقت هي في أمس الحاجة فيه للشعور بالحرية بعد انفصالها عن زوجها السابق كانييه ويست.

وزعم المصدر، أن “ديفيدسون” يجعلها تضحك، وأن الأوقات التي تجمعهما سويًا تمتلئ بالحماسة وأن العلاقة تسير بسلاسة.

وذكرت المجلة، أن العلاقة بدأت بين الثنائي في شهر أكتوبر/تشرين الأول عندما شاركت كيم في حلقة من برنامج SNL الكوميدي، الذي يقوم ديفيدسون باستضافته، كما تشاركا قبلة في سكيتش كوميدي قاما فيه بدوري الأميرة ياسمين وعلاء الدين.

وتطورت العلاقة عندما شوهد الثنائي معًا في الملاهي في كاليفورنيا، ثم تكررت اللقاءات بينهما برفقة أصدقاء مشتركين.

من جانبه، شوّق الممثل الجمهور المتحمس لمعرفة أي تفاصيل عن العلاقة، إذ قال مؤخرًا: “كنت أنوي التحدث في هذا الصدد، عندما أمر بجوار الناس أراهم يهمسون متحمسين لمعرفة أي تفاصيل”.

وأكمل “ديفيدسون” حديثه في برنامج Late Night ممازحًا الجمهور: “نعم الأمر حقيقي… أنا أمتلك برنامج على Tubi سوف يصدر قريبًا”.

وانفصلت كيم عن زوجها مغني الراب كانييه ويست شهر فبراير/شباط الماضي، فيما انفصل ديفيدسون عن خطيبته مغنية البوب أريانا جراندي عام 2018.

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