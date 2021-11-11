نواب سابقون: توجه لتشكيل حكومة ائتلافية مع معارضة تضم نحو 90 نائباً

فراس عدنان

تتجه الكتل السياسية إلى تشكيل حكومة ائتلافية تضم اطرافاً فائزة في الانتخابات من مختلف المكونات الشيعية والسنية والكردية، مع قوى معينة من الإطار التنسيقي، فيما تشير التوقعات إلى تكوين معارضة هي الأولى داخل مجلس النواب تضم نحو 90 نائباً.

ورغم استمرار التظاهرات الرافضة للانتخابات قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد وعدد من المحافظات، لكن الأطراف السياسية جميعها بما فيها المؤيدة لهذه التظاهرات اتفقت على التهدئة والقبول بما يقرره القضاء عند النظر في الطعون.

ويقول المرشح الفائز محمد نوري العبد ربه، إن “الكثير من الكتل السياسية معترضة على نتائج الانتخابات، وهناك أطر قانونية ينبغي اتباعها من خلال تقديم الطعون”.

وتابع العبد ربه، في حديث إلى (المدى)، أن “الطعون وبعد النظر فيها من قبل مفوضية الانتخابات تمت إحالتها إلى الهيئة القضائية في محكمة التمييز”.

ولفت، إلى أن “القانون يسمح للهيئة القضائية أن تفتح صناديق يتم تسجيل اعتراض عليها، واعادة احتساب أصواتها”.

وأورد العبد ربه، ان “الأجواء السياسية تتجه إلى التهدئة، وهو ما يهمنا جميعاً، حيث لا نريد أن يكون هناك تصعيد من طرفي الحكومة والمتظاهرين المعترضين، أو من طرفي الكتل الفائزة والخاسرة في الانتخابات”.

وأردف، أن “الجميع يترقب حسم الاعتراضات والطعون من قبل الجهات القضائية المعنية وينبغي أن يكون هناك احترام لما سيصدر، ومن ثم نتحرك باتجاه تشكيل الحكومة والبحث في آليات اختيار الوزراء”.

ونوه العبد ربه، إلى أن “العراق اعتاد على تشكيل حكومات توافقية منذ عام 2006″، ورغم قوله بأن “الحديث يدور في الإعلام عن تشكيل حكومة أغلبية”، أقر بأن “الكتل السياسية غير مؤمنة بها، كونها لم ترتق إلى مستوى الديمقراطية الحقيقية لغاية الوقت الحالي”.

ويواصل، أن “قوى الإطار التنسيقي ما زالت رافضة لنتائج الانتخابات حتى الفائزة منها”، مبيناً أن “اللجوء إلى خيار الأغلبية بشكل مباشر سيولد لنا مشكلات كبيرة، فالبلد اعتاد على آلية معينة في تشكيل ست حكومات سابقة، وليس من المنطق إجراء تغيير كامل فيها دفعة واحدة”.

وأردف، أن “الكتل السنية والكردية مواقفها واضحة وأعلنت عنها سابقاً في أكثر من مناسبة بأنها مع تشكيل حكومة توافقية تكون بمباركة القوى الشيعية وإن حصل ذلك من أغلبها وليس كلها بالضرورة، وهذا يتطلب حصول تفاهمات بين الصدريين وأطراف في الإطار التنسيقي، ونحن نعمل على ترطيب الأجواء بينهم”.

ومضى العبد ربه، إلى أن “المصلحة العليا للبلد قد تضطرنا إلى القبول بالتوافقية وذات آليات تشكيل الحكومات السابقة، والابتعاد عن الأغلبية التي يتحدث عنها الدستور، والهدف هو ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي، كون الوضع العام لا يتحمل المزيد من الأزمات”.

إلى ذلك، ذكر النائب السابق ماجد شنكالي في تصريح إلى (المدى)، أن “التوجه الذي اتفقت عليه الكتل لاسيما في الاجتماع الأخير الذي حضرته الرئاسات هو التهدئة، والابتعاد عن التصعيد، واحترام قرارات الجهات القضائية بشأن الانتخابات بعد النظر في الطعون”.

وتابع شنكالي، أن “وضع العراق غير مستقر، وينبغي الإسراع في اجراء المفاوضات بين الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة، ومرور الوقت ليس من صالح الجميع”.

ونوه، إلى أن “التوجه قد يكون نحو تشكيل حكومة توافقية، بآليات جديدة وهي تحمل نوعاً من الأغلبية”، متوقعاً أن “تكون لدى البرلمان القادم كتلة معارضة لأول مرة، قد لا يكون حجمها مؤثرا بالشكل الكبير، حيث ستضم نحو 90 نائباً”.

ويرجح شنكالي، أن “يكون تشكيل الحكومة من قبل الصدريين والقوى الكردية والسنية الفائزة في الانتخابات بمقاعد كبيرة، مع بعض أطراف الاطار التنسيقي”.

وأفاد، بأن “تشكيل الأغلبية وفق المفهوم الطبيعي، هو نجاح حزب أو اثنين في الحصول على عدد من المقاعد التي تساعد عن تمرير الحكومة، وهو أمر ليس ممكناً في العراق خلال الوقت الحالي”.

ومضى شنكالي، إلى أن “مخرجات العملية الانتخابية ستفضي إلى تشكيل حكومة ائتلافية تدعمها كتل تضم جميع مكونات الشعب العراقي، وفي مقابلها ستكون لنا معارضة هي تمثل المكونات جميعها، فلن يكون هناك اقصاء لأي مكون”.

ومن المتوقع أن تحسم الهيئة القضائية الانتخابية الأسبوع المقبل الطعون في النتائج التي ستتم بعدها المصادقة عليها، ومن ثم تبدأ فعلياً مفاوضات تشكيل الحكومة.

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