6% من مواطني بابل في مأمن خلال فصل الشتاء

يتخوف العديد من مواطني بابل من غرق مناطقهم خلال فصل الشتاء، مخاوف تتكرر في كل عام بسبب انعدام البنى التحتية لغالبية مناطق المحافظة وعدم وجود خطط فنية.

ويقول احمد المرشدي الذي يملك مكتبا لبيع وشراء العقارات في بابل في حديث لـ (المدى)، إن “العديد من العوائل اضطرت لبيع منازلها في مناطق (الاكرمين والمهندسين والحي العسكري)، وسط المدينة بسبب عدم وجود خدمات المجاري في هذه المناطق”.

وأشار إلى أن “هذه المناطق وغيرها تعاني بشكل كبير خلال فصل الشتاء اذ تتحول شوارعها الى برك للمياه الآسنة بل تتوقف الحياة فيها بشكل كامل خلال الامطار”.

من جهته، أكد مدير مجاري بابل عقيل حسن جابر في حديث لـ (المدى)، أن “نسبة خدمة شبكات الصرف الصحي في المحافظة لا تتجاوز الـ6%، فيما تصل نسبة خدمة المحافظة بشأن شبكات تصريف مياه الامطار إلى 12% فقط وهذه النسب تجعل المحافظة في وضع صعب خلال فصل الشتاء”.

وأضاف جابر، أن “المديرية تمتلك 20 سيارة حوضية فقط تستنفرها بالكامل في حال هطول الامطار إضافة إلى المضخات التي تستخدم لتحويل المياه الى الجداول والمبازل الفرعية لتخفيف معاناة المواطنين”.

وأشار إلى أن “مديرية المجاري في المدينة استنفرت كوادرها الفنية لاجراء عمليات صيانة لمجمل الشبكات الموجودة في المحافظة على امل التقليل من مشاكل الامطار”، لافتا الى أن “المحافظة تعول على اكمال مشروع مجاري الحلة الكبير الذي وصلت نسبة الانجاز في مرحلته الاولى الى 90% على ان يكتمل العمل به مطلع العام المقبل ليبدأ العمل في المرحلة الثانية”.

الا أن الحكومة المحلية قللت من جدوى اكمال مشروع مجاري الحلة الكبير، حيث قال نائب محافظ بابل وسام اصلان لـ (المدى)، إن “المشروع في اقصى إمكاناته لا يرفع نسبة المناطق المخدومة بشبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الامطار إلى أكثر من 25% فقط”.

وأوضح أن “المحافظة بحاجة إلى اكثر من مشروع في قطاع المجاري لتفادي مشاكل الامطار مستقبلا بسبب عدم اكتراث الحكومات المحلية السابقة لهذا القطاع”.

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