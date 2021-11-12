الإكتئاب الموسمي أو الإضطراب العاطفي.. ما هو وكيف تواجهه؟

ويبدأ الاكتئاب الموسمي وينتهي في نفس الأوقات تقريبًا كل عام، إذ تبدأ أعراضه في الخريف وتستمر حتى أشهر الشتاء، مما يستنزف الطاقة ويجعل الإنسان يشعر بتقلب المزاج.

وفي كثير من الأحيان، يسبب الاضطراب العاطفي الموسمي الاكتئاب في الربيع أو أوائل الصيف.

ويجب عدم تجاهل هذا الشعور السنوي باعتباره مجرد حالة من “الاكتئاب الشتوي” أو “الموسمي الذي عليك أن تتخلص منه بمفردك، لأنه يجب اتخاذ خطوات للحفاظ على حالتك المزاجية ودوافعك ثابتة على مدار العام.”

واعتبر الباحثون في الماضي أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي، لكن الأطباء النفسيين يكتشفون بشكل متزايد أن الأمر ليس كذلك، فالبكاء والاكتئاب هو أكثر من معيار التعبير لدى النساء، ولكن الرجال يعبّرون عن الأشياء بشكل مختلف، ويُظهرون الاكتئاب بمزيد من الانفعال والغضب والإحباط.