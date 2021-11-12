البريد العراقي يقفز إلى المرتبة ٢٦ بتصنيف الاتحاد العالمي

بغداد: اسراء السامرائي

قالت وزارة الاتصالات إنَّ البريد العراقي حصل على المرتبة 26 عالميا وفقا لتصنيف مؤشر التنمية البريديَّة الخاص بالمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي.

وقال مدير عام الشركة العامة للبريد والتوفير بالوزارة ادريس خالد عبد الرحمن : إنَّ “الانجاز المتحقق يعد قفزة نوعية للبريد العراقي كونه نافس من خلال المؤشر البريدي ادارات بريدية عالمية وعربية عدة”، مرجعا الانجاز إلى “القفزات النوعية في الخدمات التي يقدمها البريد العراقي، فضلا عن استحداث العديد من الانظمة المتطورة في العمل البريدي”.

واشار إلى “اشتراك البريد العراقي بمنصة الدعم الفني (ITSM) وتطبيق معايير الاتحاد البريدي العالمي للعمليات البريدية والمحاسبية وانخراطه ضمن مشروع التجارة الالكترونية، اضافة إلى تفعيل اتفاقيات النقل الجوي مع دول عدة، منها مصر وسلطنة عمان ما ادى إلى تزايد حركة وحجم البريد الصادر عن البلاد”.

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