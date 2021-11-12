السفير الأمريكي السابق: الأسد فاز بالحرب .. وواشنطن فشلت بتوحيد المعارضة

قال السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد، إنّ السياسة الأمريكية منذ بداية «الثورة السورية» فشلت في إيجاد حكومة وطنية جديدة عن طريق المفاوضات.

جاء ذلك في حديث متلفز، أوضح فيه فورد أنّ «صفوف المعارضة السورية تعاني من انقسامات عديدة داخلها منذ بداية الثورة في 2011، والسياسة الأمريكية فشلت في توحيد صف المعارضة».

وأضاف فورد أن ما يحصل الآن على الأرض في سوريا هو أن «بشار الأسد ما زال موجوداً، ويسيطر على 65- 70 في المئة من الأراضي السورية، وبينها المدن الكبرى. بينما المعارضة غير قادرة على إجبار بشار الأسد على التنحي».

مشيراً إلى أن «الاقتصاد السوري دُمّر بالكامل، ولكن في نهاية المطاف الأسد فاز في الحرب الأهلية».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط