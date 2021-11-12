العراق “يسعى” إلى إعادة مواطنيه ولوكاشينكو يتوعد الأوروبيين

أكَّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس (11 نوفمبر 2021) أن الحكومة العراقيَّة اتخذت خطوات فعليّة لعودة المهاجرين العراقييّن العالقين على الحدود البيلاروسيّة والبولنديّة. وتحدث الوزير حسين، خلال استقباله سفير فرنسا في العراق أريك شوفالييه، عن “إمكانية لفتح خط طيران من بغداد أو أربيل إلى بيروت وثم إلى مينسك لنقل الراغبين بالعودة”.

ومازال الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط على الأغلب يخيمون بالقرب من الحدود مع بولندا على الجانب البيلاروسي، على أمل العثور على مأوى في الاتحاد الأوروبي.

على صعيد متصل اعتبر وزير خارجية بيلاروسيا، فلاديمير ماكي، أن ما يحدث على حدود بلاده مع بولندا هو “نتاج لتصرفات الاتحاد الأوروبي”. وتابع ماكي في حديث مع وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، إنها “مجرد محاولات لتبرير سياسة المواجهة المدمرة تجاه روسيا”. وعلّل الوزير البيلاروسي رؤيته قائلا: “لأنه إذا أخذناها على نطاق أوسع في سياق جيوسياسي، فإن جميع الإجراءات التي يتخذها ما يسمى بالغرب الجماعي الآن فيما يتعلق ببيلاروس، يتم توجيهها بنطاق بعيد المدى إلى روسيا”.

تأتي هذه التصريحات تعقيباً على خطط الاتحاد الأوروبي فرض خامس حزمة من العقوبات على بيلاروسيا، منذ إجراء الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في العام الماضي، ليستهدف هذه المرة شركة الطيران الوطنية لقيامها بنقل المهاجرين إلى بيلاروسيا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا باستغلال المهاجرين من خلال مساعدتهم على الانتقال إلى الحدود الغربية للبلاد مع بولندا ولاتفيا وليتوانيا، واستخدامهم بعد ذلك كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي.

وقد حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكا

تقاقم الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

تأتي هذه التصريحات تعقيباً على خطط الاتحاد الأوروبي فرض خامس حزمة من العقوبات على بيلاروسيا، منذ إجراء الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في العام الماضي، ليستهدف هذه المرة شركة الطيران الوطنية لقيامها بنقل المهاجرين إلى بيلاروسيا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا باستغلال المهاجرين من خلال مساعدتهم على الانتقال إلى الحدود الغربية للبلاد مع بولندا ولاتفيا وليتوانيا، واستخدامهم بعد ذلك كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي.