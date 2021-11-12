المرجع الخالصي: المشهد العراقي اليوم يغص بالمتاهات والفتن وعلى الشعب العراقي…

ان يصنع مشروعاً سياسياً وطنياً بعيداً عن املاءات دول الاحتلال

أكد المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة بتاريخ 7 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لـ 12 تشرين الثاني 2021م، على ان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بوحدة الامة وتوحيدها بعد توحيد الله وعبادته، لأن مظهر توحيد الله في العبادة تتجلى في وحدة الامة التي تعبد الله على طريق الحق وطريق الإيمان.

وأضاف: ان هناك عوامل ودوافع شرعية كبرى للثبات على وحدة الامة منها عقائدية ومنها مصالح مشتركة، ومنها النظام الشرعي وغيرها.

وفي الشأن السياسي المحلي لفت المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) إلى ان المشهد العراقي اليوم يغص بالمتاهات والفتن المتنوعة، مؤكداً بأن التحدي العام يحتّم علينا السعي لبناء العراق واسترجاعه من خاطفيه من القوى الاحتلالية وغيرها، مبيناً ان هدف الاحتلال ومشروعه هو إبقاء العراق في هذه الدوامة التي نعيشها اليوم.

وأكد على ان وحدة العراق ضمن وحدة الامة الواحدة تمنع أي مخطط لتقسيم العراق وتفريقه طائفياً او عرقياً او حتى المحاصصة التي جاءت في الدولة، والتي هي من جملة عمليات التقسيم والتفتيت التي أرادوا منها تحطيم العراق وانشاء كيانات باسم الفيدرالية وباسم الحكم الذاتي وغيرها من العناوين الفارغة.

وقال: على الشعب العراقي الذي قاطع العملية السياسية والانتخابات الأخيرة بنسبة 90% تقريباً وهم يمثلون الكتلة الأكبر في الحقيقة، ان يعمل وبشكل مبرمج لإعادة العراق إلى وضعه الطبيعي في المنطقة والعالم، فمقاطعة الانتخابات والعملية السياسية لوحدها ليس حلاً كافياً، بل يجب العمل على تحقيق ودعم البديل الوطني الحقيقي، من خلال صناعة مشروع سياسي وطني خاص به بعيداً عن تدخلات وإملاءات دول الاحتلال ودول المنطقة، يكون مبنياً على وحدة العراق وهوية العراق واستقلال العراق عن سلطة الأجنبي.

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