ايران تحرز وصافة بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

ونال المصارعون الايرانيون 8 ميداليات ملونة في البطولة؛ 1 ذهبية و 2 فضية و 5 برونزية.

وتوجت روسيا بالبطولة برصيد 145 نقطة (2 ذهبية و 3 فضية و 1 برونزية) وجاءت ايران في مركز الوصافة برصيد 140 نقطة (1 ذهبية و 2 فضية و 5 برونزية) وحلت ارمينيا في المركز الثالث برصيد 114 نقطة (1 ذهبية و 1 فضية و 3 برونزية).

تقلد الذهبية لايران امير علي آذربيرا في وزن 97 كغم ونال الفضية كل من محمد صادق فيروزبور وسجاد غلامي في وزني 74 كغم و 86 كغم على التوالي واحرز البرونزية كل من احمد محمد نجاد جوان (57 كغم) وعلي اكبر فضلي (70 كغم) وعلي سوادكوهي (79 كغم) وامير حسين فيروزبور (92 كغم) ومهدي هاشمي (125 كغم).

وجاء الترتيب الفرقي في البطولة كالتالي:

1-روسيا 145 نقطة 2-ايران 140 نقطة 3-ارمينيا 114 نقطة 4-جمهورية اذربيجان 93 نقطة 5-تركيا 72 نقطة 6-اوكرانيا 56 نقطة 7-اميركا 54 نقطة 8-مولدافيا 53 9-قرغيزيا 49 نقطة 10-اليونان 45 نقطة.