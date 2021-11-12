باقري: المحادثات في بريطانيا قرّبت وجهات نظر البلدين

وصف مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية علي باقري المحادثات التي اجرها مع المسؤولين البريطانيين اثناء زيارته الاخيرة للندن بأنها ساهمت في تقريب وجهات نظر مسؤولي البلدين وعدّها خطوة الى الامام.
وقال باقري، في تصريح صحفي عقب محادثاته في لندن: التقيت عددا من مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية وتناولت المحادثات الشؤون الاقليمية والعلاقات الثنائية والشؤون السياسية وجولة المفاوضات المقبلة حول النووي.
ووصف اللقاءات مع المسؤولين البريطانيين بأنها كانت ايجابية.
وفي سياق آخر لفت الى ان البلدين لم يتوصلا الى اتفاق نهائي حول تسديد بريطانيا لديونها البالغة 400 مليون جنيه استرليني الى ايران.