باقري: المحادثات في بريطانيا قرّبت وجهات نظر البلدين

وقال باقري، في تصريح صحفي عقب محادثاته في لندن: التقيت عددا من مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية وتناولت المحادثات الشؤون الاقليمية والعلاقات الثنائية والشؤون السياسية وجولة المفاوضات المقبلة حول النووي.

ووصف اللقاءات مع المسؤولين البريطانيين بأنها كانت ايجابية.

وفي سياق آخر لفت الى ان البلدين لم يتوصلا الى اتفاق نهائي حول تسديد بريطانيا لديونها البالغة 400 مليون جنيه استرليني الى ايران.