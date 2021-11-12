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بالفيديو والصور.. المحتجون يباشرون بنصب خيم الاعتصام امام مدخل بوابة الخضراء

بالفيديو والصور.. المحتجون يباشرون بنصب خيم الاعتصام امام مدخل بوابة الخضراء – عاجل

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بقيام المحتجين على نتائج الانتخابات بنصب خيم الاعتصام امام مدخل بوابة الخضراء من جهة وزارة التخطيط.
وقال المصدر  ان “المحتجين على نتائج الانتخابات قاموا بنصب خيم الاعتصام امام مدخل بوابة الخضراء من جهة وزارة التخطيط كاجراء تصعيدي”.
وفي وقت سابق، قال المصدر  ان “المحتجين على نتائج الانتخابات تقدموا باتجاه بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط كاجراء تصعيدي”.
واضاف ان “القوات الامنية قامت بغلق بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط بشكل مؤقت نتيجة للتصعيد من قبل المحتجين”.
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