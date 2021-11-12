بغداد تستعد لاستقبال شيخ الأزهر

من المقرَّر أن يُجري شيخ الازهر زيارة إلى بغداد، مطلع الشهر المقبل، تبدأ بلقاء المرجعية العليا في النجف الاشرف وتنتهي في اربيل، بهدف تعزيز اواصر العلاقات بين جميع المذاهب والاديان.

ووصف مراقبون الزيارة المرتقبة بأنها تأتي لدعم جهود الاستقرار في البلاد والشرق الاوسط، وبعث رسالة سلام إلى العالم تتضمن رفض استخدام الدين في التغطية على الاعمال الارهابية او غير الشرعية.

ويبدأ شيخ الأزهر جولته في العراق بزيارة المرجعية العليا في النجف الاشرف للتعبير عن وحدة الدين الاسلامي بكل مذاهبه، وتعزيز فكرة تقبل الاخر مهما كانت ديانته او طائفته.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط