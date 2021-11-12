بقرار من جوارديولا.. سيناريو صادم ينتظر رياض محرز

رمزي ونوغي

يبدو أن الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لن يكون أساسيا في تشكيلة فريقه حتى نهاية الموسم الحالي.

وغاب محرز عن التشكيلة الأساسية لأغلب مباريات فريقه منذ انطلاقة الموسم، خاصة في الدوري الإنجليزي، بقرار فني من مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

وحسب صحيفة “مانشستر إيفينيج نيوز” الإنجليزية، فإن بيب ينوي الاستمرار على نفس النهج، الذي سار عليه خلال مباراة الديربي الأخيرة أمام مانشستر يونايتد وحسمها فريقه بالفوز 2-0.

ويتمثل هذا الأسلوب في الاعتماد على جناح أيسر يلعب بالقدم اليسرى، وجناح أيمن يجيد اللعب بالقدم اليمنى، وهو عكس ما اعتاد عليه محرز.

هذا السيناريو يضمن للثنائي فيل فودن وجابريل جيسوس الاستمرار في التشكيلة الأساسية للفريق السماوي خلال المرحلة المقبلة.

محرز الذي يجيد اللعب بالقدم اليسرى يفضل دائما مركز الجناح الأيمن، ويتوغل من الأطراف نحو العمق، وهو ما لا يفضل بيب في الفترة المقبلة على أقل تقدير.