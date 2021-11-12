شجار مسلح وعمليتي خطف وتسليب في بغداد

وقال المصدر في حديث إن “مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء، أسفرت عن اصابة احد الاشخاص بجروح خطيرة نقل على اثرها الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج، وذلك ضمن منطقة حي النصر الواقعة نهاية منطقة حسينية المعامل”.

وفي سياق منفصل، أشار إلى أن “مسلحين مجهولين أقدموا على تسليب عجلة شخص، بعد تهديده بالسلاح ضمن منطقة شارع فلسطين، وتسليب شخص آخر مبلغ من المال ضمن شارع الفلاح في مدينة الصدر”.

وضمن منطقة حي اور، أقدمت مجموعة مسلحة على خطف شخص تحت تهديد السلاح واقتياده الى جهة مجهولة، وفق المصدر.