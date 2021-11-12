على طريقة ياسمين صبري.. جاستن بيبر يغني بالحجاب (فيديو)

ضجّة واسعة أثارها مغني البوب الكندي جاستن بيبر، بعد ظهوره مرتديا “الحجاب” في إحدى حفلاته الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتصدر اسم جاستن بيبر محركات البحث في العالم العربي، الذي يعتبر الحجاب أحد رموز الاحتشام الدينية.

وارتدى بيبر “تي شيرت” أبيض وسروالا من “الجينز”، وأكمل إطلالته بغطاء رأس أبيض اللون زُين بالورود، لتنهال التعليقات المنتقدة والساخرة من إطلالته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويميل المشاهير عادة إلى الإطلالات الغريبة للفتت الانتباه وحصد مزيد من الشهرة.

السوشيال ميديا تخمن سبب ارتداء جاستين الحجاب

وربط بعض رواد “السوشيال ميديا” بين ظهوره وبين آخر ظهور للفنانة المصرية ياسمين صبري، إذ ارتدت الحجاب داخل مسجد في تركيا. فيما رأى آخرون أن إطلالته لا تتناسب مع الرجال.

وفي الوقت الذي اعتبر البعض ظهوره بهذا الشكل يحمل إساءة للرمز الديني، رأى آخرون أنه ربما يكون متضامنا مع الحملة المناهضة لمنع الحجاب في فرنسا ودول أوروبية أخرى.

ياسمين صبري بالحجاب في تركيا

وظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري بالحجاب خلال زيارتها لأحد المساجد في تركيا، إذ ارتدت حجاباً يظهر منه بعض خصلات شعرها.

ونشرت ياسمين صبري صورا عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو “أنستقرام”، خلال ظهورها بالحجاب واستعراض المسجد الذي زارته.

وأثار ظهور الفنانة المصرية بالحجاب ضجة واسعة بين الجمهور، حيث توقع بعضهم أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب.