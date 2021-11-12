في عيدها ، ابو رغيف (واع) صوتا صادحا بالكلمة الحرة والمهنية والموقف

سعد محمد الكعبي

هنَّأ وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار د.نوفل ابورغيف الأوساط الصحفية والاعلامية بذكرى تأسيس وكالة الأنباء العراقية ويصفها بالعراقةِ والاصالة والريادة .

وقال ابو رغيف في بيان له ان واع استطاعت على مدى عقودٍ متصلةٍ أن تكونَ منبراً للخطاب الهادف والحضور المسؤول ، فكانت السجلَّ الذي يوثِّقُ بموضوعيةٍ وأمانةٍ أحداثَ الوطن والمنطقة والعالم والمصدرَ الذي يعزِّزُ الثقة والاطمئنان لدى الجميع

واصفا اياها بذاكرةٍ العطاء العراقي الأميز قائلا , لنحتفل بمحطةٍ جديدةٍ لمشوارٍ حافلٍ بالريادةِ والعطاء ، فقبل اثنينِ وستين عاماً كانت الانطلاقةُ الأولى لهذا المنبر الصادح وكانت البداياتُ الواعدةُ لعنوان قادمٍ مضئ ، وكانت التحديات والظروف العصيبة والتحولات ، فكانت هذه المنصةُ الرائدة ، لتكبرَ مع الأيام وتتسعَ وتمتدَّ صوتاً صادحاً بالكلمة الحرة والمهنية والموقف.

مضيفا , وإذ نحتفل مجدداً في هذا العام بذكرى تأسيسها فإنما لنؤكدَ عراقةَ هذا العنوان ونسجلَ اشادتنا الدائمة بمسيرةٍ مهنيةٍ وطنيةٍ ننتمي اليها بفخرٍ واعتزاز فهنيئاً للوكالةِ الرائدةِ وتحيةً لمن أرسى دعائمها من الرواد الكبار ، ولمن واكبها وساندها وأضاف اليها ، من الأساتذة والزملاء متمنينَ على الجميع دوام العطاء والتألق والتميز

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