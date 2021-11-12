لأول مرة في ايران…توطين تقنية تصنيع جهاز التحفيز المغناطيسي للدماغ

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الايرانية المصنعة محمد محمدي، عن هذا الإنجاز: إن الجهاز الجديد الذي أطلق عليه اسم (Magsurve) لتحفيز الدماغ مغناطيسيا قادر على المنافسة من حيث التكنولوجيا والتطبيق ، وفي بعض المرافق المستخدمة ، يحتوي الجهاز أيضًا على معدات أكثر تقدمًا. وتم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه عقب اكتساب التصاريح اللازمة من المديرية العامة للمعدات الطبية في البلاد.

واضاف: يعد هذا الجهاز من أكثر الأجهزة تعقيدًا في مجال علم الأعصاب اذ ان تصميمه وتكنولوجيا التصنيع الخاصة به متاح فقط لعدد قليل من البلدان ، وتم تصميمه لأول مرة في ايران بالتعاون مع كبار الخبراء في مجالات علم الأعصاب والهندسة والبرمجة.

وتابع محمدي: بفضل هذا النجاح تم سد حاجة المتخصصين في المراكز الطبية والبحثية لمثل هذا الجهاز وباتت إيران مكتفية ذاتيًا من حيث المعدات السريرية والبحثية الخاصة بعلم الأعصاب.

ونوه الى ان جهاز التحفيز المغناطيسي للدماغ له العديد من التطبيقات في مختلف المواضع السريرية والبحثية ، بحيث يمكن في التطبيقات السريرية للجهاز أن يكون فعالاً في علاج وتحسين العديد من الاضطرابات النفسية والعصبية مثل الاكتئاب والقلق والهوس والألم المزمن وغيرها.