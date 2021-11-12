مفهوم الالتزام بين النظرية والتطبيق

د زهير الخويلدي

في مواجهة مآسي التاريخ المتكررة، تثار مسألة الالتزام لدى كل من لم يتحول ضميره إلى آلة حاسبة أو جهاز تلفزيون. ومع ذلك، فإن السؤال ليس ما إذا كان يجب الالتزام أم لا، لأننا عند الفحص الدقيق ملتزمون بالفعل! يشير “الالتزام” أولاً وقبل كل شيء إلى حالة الأمور. يعطي القاموس حول هذا الموضوع سحرًا يتحدث، وهو عبارة عن عجلة مسننة “مشغولة” في ترس صغير. نحن منخرطون بالفعل، في الموقف، مما يعني أننا في الواقع مترابطون مع بعضنا البعض مثل العجلة والإطار. لكن إذا كنا في الواقع ملتزمين، في الواقع متحدين، فإننا نفضل في معظم الأوقات الهروب من مسؤولياتنا. هل لأن هذا الالتزام الفعلي لا يترك لنا أي خيار، ويقلصنا إلى شعور بالعجز أقوى مما نشعر به بأننا نشهد مباشرة على التاريخ عبر الصور؟ وكيف ننتقل من هذا الالتزام السلبي، المتألم، إلى الالتزام النشط؟ كيف يمكنني المشاركة بدلاً من مجرد الانخراط؟ من خلال التمييز الكامل وافتراض التناقض، مما يعني أنني منخرط دائمًا بالفعل في موقف، وحرية التصرف لتغيير هذا الوضع، على مقياسي. التقاعس عن العمل يلزمني بقدر ما يلزمني من أفعالي. الانخراط هنا هو افتراض العواقب الأخلاقية والسياسية لوجودي في موقف ما. يتغذى الشعور بالعجز على خيال القدرة المطلقة. إنه من خلال الإدراك الواضح لحدودي وترابطي مع الآخرين يمكنني الانخراط حقًا. لكن هذا الوعي يتطلب خطوة إلى الوراء، وهو انعكاس يسمح لي بتجاوز وجهة النظر المحدودة التي يفرضها وضعي علي. وهذا في حد ذاته يشكل سببًا كافيًا لعدم معارضة الالتزام السياسي ببساطة للغاية بجهد “فك الارتباط” الذي يتطلبه أي مشروع للتفكير النقدي والتحرر من حدود الأنانية. الالتزام هو أيضًا فعل الالتزام بوعد أو اتفاق. وهذا يجعلنا نلمس مفارقة الإرادة التي لا يمكن أن تكتسب حريتها إلا من خلال إلزام نفسها بمهمة: وإلا فإنها ستبقى في حالة التمني أو التمني. لذا فإن السؤال ليس “الالتزام أو عدم الالتزام”، ولكن تحمل المسؤولية الكاملة التي تنبع من حقيقة أننا ملتزمون بالفعل، أي تضامننا مع البشرية جمعاء، في الماضي والحاضر والمستقبل. يشير مفهوم الالتزام إلى معانٍ متعددة، على ما يبدو بعيدًا جدًا: شخصان يلتزمان ببعضهما البعض، “مغني ملتزم”، سائق سيارة يلتزم بمفترق طرق، جندي تم تعيينه لمدة عشر سنوات، مثقف يلتزم لسبب نبيل، رجل أعمال يتعهد باحترام مثل هذا الموعد النهائي في البناء. ما يربط هذه الأمثلة هو أننا نلزم أنفسنا في كل منها: نحن لا نتحدث عن المشاركة عندما ننخرط في شيء ما أو مع شخص آخر. إذا كان أصل الكلمة له معنى هنا، فإن الارتباط هو حقيقة “التعهد”؛ لذلك فإن الالتزام يعني “أن أعطي نفسي تعهدًا”. بتعبير أدق، هو اتخاذ قرار حر وعلى الأقل مخاطرة صغيرة بالنسبة لي (يمكن أن تكون المخاطر ذات طبيعة مختلفة تمامًا من التزام إلى آخر)، وقبل كل شيء أن أكون مستعدًا لتحملها بنفسي. العواقب. لذلك فإن الالتزام هو أن نتحمل مسؤولية لم نكن مضطرين لتحملها. ولذلك فإن الالتزام يقوم على الحرية، وغالبا ما يكون على أساس فردي؛ ربما يمكننا قبول فكرة الالتزام الجماعي: يقال أحيانًا أن الشعب ملتزم بطريق الديمقراطية، أو أن الجمعية ملتزمة بالدفاع عن مجموعة معينة من الناس. لفهم ما تتكون منه المشاركة الذاتية، وخاصة كيف تختلف أنواع المشاركة المختلفة عن بعضها البعض، قد يكون من المثير للاهتمام التساؤل عن المخاطر التي يتحملها الشخص. بماذا يتعهد من يلتزم؟ ماذا عليه أن يخسر في التورط؟ أو بالأحرى، ما الذي يعنيه بالضبط أن ما يتعهد به، وبالتالي ما عليه أن يخسره، هو نفسه؟ تُظهر العودة السريعة إلى الأمثلة المذكورة أعلاه التنوع الكبير في المخاطر و “التعهدات” المرتبطة على التوالي بهذه الالتزامات. ما يجب أن يخسره شخصان من خلال الالتزام ببعضهما البعض هو على الأقل، مع بعض الاستثناءات، إمكانية الالتزام بشخص آخر. يخاطر “المغني الملتزم” في النهاية بخسارة “المعجبين” فقط الذين لا يعترفون بالتزامهم، وأكثر من ذلك. يخاطر السائق بالحادث لنفسه وللآخرين. يفقد الجندي المأجور (على عكس “المجندين” القدامى) إمكانية ممارسة مهنة أخرى لبعض الوقت. المثقف الذي يلتزم بقضية ما يأخذ على الأقل “مخاطرة فكرية” واحدة: أن تكون مخطئًا، أي أن يدرك لاحقًا أن هذه القضية لا تستحق الدفاع عنها، أو حتى أنها تستحق القتال (مثل الستالينية). أما بالنسبة لرجل الأعمال، فإنه عادة ما يخاطر بمبلغ معين من المال إذا لم يلتزم بالموعد النهائي. لا شك أن مشكلة ما يسمى بـ “الفن المنشط” تستحق معالجة خاصة، لأنها تنطوي، على وجه التحديد، على مفهوم كامل للفن: على عكس “الفن من أجل الفن” ، الذي يسعى الفنان من خلاله إلى التعبير عن الأفكار الفنية فقط (مفهوم معين للجمال ، على سبيل المثال) ، يعتبر الفن المنشط الفن وسيلة (لا تمنعه من أن يكون أيضًا غاية في الذات) للتعبير عن أفكار ليست فنًا في حد ذاته ، وخاصة الأفكار السياسية. مسرح سارتر وشعر أراغون أمثلة جيدة. بعد هذه النظرة العامة السريعة على الأشكال المختلفة للالتزام، تبقى الأسئلة: هل يجب أن نلتزم، وإذا كان الأمر كذلك، فبماذا أم من أجل ماذا؟ بصرف النظر عن الالتزامات التي لا يمكن لأحد الهروب منها مثل التزام السائق، والتي، بصرف النظر عن الحكمة، لا يوجد الكثير للتوصية بها ، فإن الالتزام يطرح مشكلة الأخلاق والعلاقة مع الآخرين: لا تذهب – هل ألزم نفسي فقط لما يهمني بشكل مباشر (الدفاع عن حقوقي ، مصالحي) أو أيضًا من أجل فكرة الصالح العام ، المصلحة المشتركة؟ لكن هل يمكننا الانخراط في الفضاء العمومي دون أن نجد أي اهتمام بها؟ في نهاية اليوم، ألا نلتزم دائمًا بأنفسنا؟ وبأي معنى يقترن الالتزام بتحمل تبعات الفعل والتضحية من أجل المبدأ؟

كاتب فلسفي

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