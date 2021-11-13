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آلاف الخريجين الايرانيين يعودون الى البلاد

أعلن مساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية والتکنولوجیة سورنا ستاري عن عودة 2600 خريج الى البلاد بعد اكمال دراساتهم في افضل جامعات العالم.

وقال ستاري، في تصريح صحفي، على هامش مراسم منح جائزة “المصطفى (ص)” لعدد من المتميزين في حقول علمية عديدة: نفذنا في المؤسسة الوطنية للنخب برنامجا لتشجيع نخبنا على العودة الى البلاد خلال الاعوام الخمسة الماضية حيث عاد 2600 خريج بعد اكمال دراساتهم في افضل 200 جامعة في العالم للبلاد.

واضاف: ينشط نحو 75 بالمئة من العائدين في الشركات المعرفية والشركات الناشئة فيما ينشط المتبقين في قطاعي التدريس والبحوث العلمية والاكاديمية بجامعات البلاد.

ونوه الى ان المشروع المذكور جزءً من برنامج تم أعد وطور في المؤسسة الوطنية للنخب الايرانية.

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