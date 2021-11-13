إغلاق معظم جسور الخرطوم

الخرطوم: وكالات

أغلقت سلطات عاصمة السودان الخرطوم معظم جسور ولاية الخرطوم، ابتداء من منتصف ليل أمس الجمعة إلى اليوم السبت، وذلك قبل ساعاتٍ من تظاهرات مقرر انطلاقها احتجاجا على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. ونقلت وكالة رويترز عن التلفزيون السوداني أنَّ مرور الخرطوم بصدد إغلاق جميع جسور الولاية باستثناء ثلاثة. ودعا تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد)، إلى خروج تظاهرات “للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإجراءات الجيش”. وفي وقت سابق من يوم أمس، دعت حركة “جيش تحرير السودان” المسلحة إلى تنظيم تظاهرات اليوم السبت رفضا لقرارات البرهان التي كان آخرها تشكيل مجلس سيادة جديدة برئاسته، بعد حل المجلس القديم الشهر الماضي ضمن قرارات أثارت جدلا واسعا وخلفت احتجاجات وتنديدا دوليا. وكان البرهان فرض في 25 تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ”التآمر والتحريض على

الجيش”.

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