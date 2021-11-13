إقلاع صاروخ يحمل مخرجاً وممثلة روسيين لتصوير أول فيلم في الفضاء

أقلع الثلاثاء صاروخ “سويوز” يحمل مخرجاً وممثلة روسيين مكلفين تصوير أول فيلم روائي طويل في الفضاء في التاريخ، على ما أظهرت مشاهد نقلتها مباشرة وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”.

وانطلقت المركبة من قاعدة بايكونور في كازاخستان، ويتوقع أن تلتحم بمحطة الفضاء الدولية في الساعة 12,12 بتوقيت غرينيتش. وأمام المخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد 12 يوماً لإنجاز فيلمهما الذي يحمل عنواناً موقتاً هو “التحدي”.

وقدمت وسائل الإعلام الحكومية الروسية تغطية شاملة في الفترة السابقة لانطلاق المركبة مع عرض لعد تنازلي على شاشة القناة الأولى، بينما يشير مقدمو الأخبار إلى هذا الحدث باعتباره إنجازا روسيا مهما يراقبه العالم عن كثب.

تأتي المهمة الروسية التي تستغرق 12 يوما في أعقاب إطلاق أول رحلة بطاقم كامل من المدنيين على متن صاروخ وكبسولة طورتها شركة سبيس إكس التي أسسها رجل الأعمال إيلون ماسك.

وتهدف هذه البعثة الروسية إلى الوصول إلى الفضاء قبل مشروع هوليوود الذي أعلنه الممثل توم كروز في وقت سابق من هذا العام بالتعاون مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وسبيس إكس.